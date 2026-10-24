MotoGP | GP Australia Sprint Race, Bezzecchi: “Mi sono divertito”

La Sprint Race di Phillip Island ha offerto spettacolo e risvolti inattesi, ribadendo l’estrema incertezza che caratterizza la classe regina. Nel corso di un sabato segnato dal meteo instabile e da un duello serrato fin sul traguardo, Marco Bezzecchi si è piazzato in quarta posizione, lasciandosi alle spalle per un soffio la zona medaglie ma archiviando spunti incoraggianti per il Gran Premio domenicale.

L’alfiere dell’Aprilia ha evidenziato un ottimo passo durante l’intero weekend, scontando in primis un turno di prove cronometrate difficile che ne ha condizionato lo stacco dalla griglia. Ciononostante, il centauro romagnolo è stato capace di risalire la china e di battersi per i vertici, confermando l’ottimo feeling con la propria moto lungo i suggestivi saliscendi del tracciato oceanico.

A margine della contesa, tuttavia, l’attenzione di Bezzecchi è stata rivolta pure al compagno di squadra marca Jorge Martin, incappato nell’ennesimo contrattempo della carriera. Il pilota riminese ha espresso apertamente la propria solidarietà al madrileno e all’intero box di Noale, ricordando come le sorti della classifica restino del tutto incerte a dispetto degli ostacoli incontrati.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“È veramente un peccato per Jorge (Martin), per il team e per tutta l’Aprilia, perché stava facendo un ottimo lavoro. Ovviamente non è ancora finita, come abbiamo visto anche in passato in questo campionato può succedere di tutto. Voglio mandargli un grande abbraccio. Per quanto riguarda oggi, non sono contento della qualifica. Purtroppo, non sono riuscito a fare un giro abbastanza veloce per partire più avanti. Mi dispiace perché sul bagnato e sull’asciutto ero abbastanza competitivo, ma con le condizioni miste della qualifica non sono riuscito a essere veloce. Sono però contento della sprint, mi sono proprio divertito.”

Le parole di Bezzecchi fotografano bene il bilancio della giornata australiana. Da una parte resta il rammarico per una qualifica che gli ha complicato il compito, dall’altra la soddisfazione per una Sprint corsa ad alto livello e conclusa a ridosso del podio. Il quarto posto rappresenta infatti un risultato incoraggiante, soprattutto considerando il passo mostrato nel corso della gara e la capacità di recuperare posizioni in un contesto molto competitivo. In vista del Gran Premio di domenica, il pilota Aprilia sembra avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista, puntando a trasformare la velocità mostrata nella Sprint in una lotta concreta per le posizioni che contano. Phillip Island, del resto, è una pista che premia coraggio, scorrevolezza e fiducia, qualità che Bezzecchi ha dimostrato di possedere per tutto il weekend.

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