MotoGP | GP Australia: Martin proverà a correre in Malesia?

Il fine settimana del Gran Premio d’Australia si è trasformato in un’altra dura prova per Jorge Martin. Dopo il trauma riportato nella Sprint Race di Phillip Island, il pilota spagnolo di Aprilia è stato sottoposto a ulteriori accertamenti medici per valutare con precisione l’entità dell’infortunio e definire il percorso di recupero.

Attraverso una breve nota ufficiale, Aprilia ha aggiornato sulle condizioni del madrileno, confermando che Martin ha effettuato una tomografia computerizzata (TC) dopo l’incidente accusato nella giornata di ieri. L’esame ha fornito un quadro clinico più chiaro, escludendo complicazioni aggiuntive e confermando un’unica lesione.

Secondo quanto comunicato dalla casa di Noale, gli accertamenti hanno evidenziato esclusivamente una frattura composta del radio in sede distale. Si tratta quindi di una lesione che, pur richiedendo le opportune cure e un percorso di recupero attentamente monitorato, non presenta scomposizioni ossee.

Una notizia che può essere accolta con moderato sollievo dopo i timori iniziali seguiti alla caduta. La TC ha infatti escluso ulteriori conseguenze traumatiche, permettendo ai medici di concentrarsi sul trattamento della frattura già individuata nelle prime valutazioni.

Aprilia ha inoltre reso noto che Martin non farà ritorno immediato in Spagna. Il pilota resterà infatti a Phillip Island nei prossimi giorni per sottoporsi alle cure necessarie e seguire il programma terapeutico stabilito dallo staff medico. Una scelta che consentirà di monitorare da vicino l’evoluzione delle sue condizioni nelle ore immediatamente successive all’incidente.

Per il momento non sono stati comunicati tempi di recupero né indicazioni su un eventuale ritorno in pista. Ogni valutazione verrà effettuata nei prossimi giorni, sulla base della risposta del pilota ai trattamenti e dell’evoluzione della guarigione della frattura.

L’ennesimo contrattempo fisico interrompe così un momento importante della stagione per Martin, che proprio dopo la Sprint ha perso la vetta della classifica iridata a favore di Marc Marquez.

Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del pilota spagnolo sono attesi nei prossimi giorni, quando Aprilia potrà fornire un quadro più preciso sull’evoluzione dell’infortunio e sulle prospettive per il ritorno alle attività agonistiche.

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