MotoGP | GP Australia Sprint Race, Marquez: “Lotta vera con Martin”

Marc Marquez ha conquistato la vittoria nella Sprint Race di Phillip Island al termine di un intenso duello con Jorge Martin, protagonista insieme allo spagnolo di una battaglia che ha acceso la gara australiana.

Il pilota Ducati ha sottolineato l’importanza della sfida diretta con il rivale nella lotta al titolo, spiegando di aver gestito con attenzione la gomma anteriore per avere qualcosa in più nel finale.

Marquez ha inoltre evidenziato alcune difficoltà legate al vento e all’ultima curva del tracciato, un aspetto su cui il team lavorerà in vista della gara lunga di domenica. Un pensiero poi al connazionale Jorge Martin, caduto rovinosamente. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Prima di tutto il team mi hanno detto che lui (Maertin) è al Medical Center così come voi e speriamo per il bene del Campionato che lui sia a posto. Detto questo, è stata una vera lotta da campionato: se non ci fosse stato Martin, probabilmente non avrei guidato in modo così aggressivo. Oggi però l’ho capito subito, mi aspettavo che arrivasse perché già nelle prove andava molto forte. Già al secondo o al terzo giro me lo sono ritrovato dietro. Quando ha fatto un giro davanti ho visto che ne aveva molto, così ho cercato di riattaccarlo subito, molto presto, perché altrimenti avrebbe avuto la chance di allungare. Comunque abbiamo fatto una bella gara, mi sono sentito a mio agio in quella battaglia e alla fine ho gestito la situazione come al solito.”

La gestione della pista e la pressione sull’avversario

“Questa è una pista che ovviamente non è mai totalmente sotto controllo, ma ci sono curve in cui hai più feeling e altre in cui ne hai meno. Nelle curve a sinistra sento molto bene la moto, percepisco quando sono al limite e quando no. Proprio per questo mi son detto: ‘Dai, proviamo ad attaccare e vediamo se… anche se lui era più forte, abbiamo provato a lottare fino alla fine’. E insomma, è stata, come ti ho detto, una lotta bella, tirata al limite, pulita ma molto bella.”

Dove si faceva la differenza nel finale

“L’ultima curva è l’unica. Diciamo che la curva 1 inizia proprio dall’ultima, perché se non esci forte dall’ultima curva… è un punto che mi è sempre venuto bene, ma oggi, con il cambio del vento, facevo tantissima fatica. Per domani, soprattutto se la pista sarà asciutta, dobbiamo capire come risolvere questo problema nell’ultima curva, che è quella dove soffrivo di più, e di conseguenza anche alla prima.”