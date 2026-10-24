MotoGP | GP Australia Sprint Race, Alex Marquez: “Avevo il passo per stare davanti”

Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race di Phillip Island in seconda posizione, al termine di una Sprint Race vissuta inizialmente da spettatore del duello tra Marc Marquez e Jorge Martin.

Il pilota del Gresini Racing ha pagato alcuni secondi nel confronto con Pedro Acosta nelle prime fasi, ma con un ottimo ritmo è riuscito a ricucire il gap e a tornare nella lotta per il podio. Lo spagnolo ha poi analizzato il comportamento delle gomme, lo spettacolare confronto tra i protagonisti della corsa e le sensazioni che gli hanno permesso di conquistare un prezioso secondo posto alle spalle del fratello Marc.

Per il #73 della Ducati 21esima medaglia Sprint, quarta della stagione. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Sono stato lo spettatore del duello (tra suo fratello Marc e Jorge Martin, ndr). Volevo essere anche io della partita, ma ho perso abbastanza tempo con Acosta e lì mi hanno fatto un gap abbastanza grande. Dopo ho iniziato a girare molto veloce, ho fatto un 27.4 o giù di lì, e sono riuscito a ricongiungermi con il gruppo di testa. Sì, ho visto la scia di Martin: in quella curva lì io avevo tenuto un’altra marcia o fatto una linea diversa, anche perché il vento tirava diversamente e, quando ti trovi in scia a qualcuno, la moto si sposta un po’ in modo strano. Peccato per come è andata, perché la lotta era intensa, dura e bellissima da vedere. Alla fine sono arrivato al traguardo un po’ al limite; avevo la velocità per provare ad attaccare Márquez, forse sì, ma era troppo rischioso e ho preferito gestire e mantenere il passo fino alla bandiera a scacchi.”

L’analisi della velocità tra gomma media e soft

“Sapevo di avere il passo giusto, soprattutto perché tra la gomma media e la soft c’era una differenza enorme. Quando ho montato la soft per il primo time attack ho fatto subito un 27.1 al secondo giro. È vero che non avevo fatto molti giri con quel ritmo, ma con la media facevo molta fatica a scaldare la gomma; poi alla fine era anche abbastanza costante, ma offriva molta meno aderenza rispetto alla soft. Avevo qualche dubbio su come gestirla o su come mantenere lo stesso ritmo fino alla fine, dato che non avevo fatto prove con la soft, ma ero comunque fiducioso sul mio feeling e sulla mia velocità.”

Lo spettacolo del duello mondiale in pista

“Non parlerei di un vero e proprio punto debole della Ducati; se vuoi ti dico quelli dell’Aprilia, anche se non ce ne sono molti! Più che altro facevano la differenza lo stile di guida di Márquez e quello di Jorge. L’Aprilia era fortissima nell’ultimo settore e sembrava girare un po’ meglio nei tratti veloci, proprio come abbiamo visto per tutto l’anno, niente di nuovo. È stata una bella lotta da vedere e, quando ho superato Martin all’inizio, avrei voluto passare anche Márquez per imporre il mio ritmo, perché sentivo di avere qualcosa in più. Però Jorge mi ha risposto subito alla curva 4, quindi la situazione si è fatta interessante e alla fine ci siamo presi un ottimo secondo posto, che è la cosa più importante.”

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