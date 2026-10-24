MotoGP | GP Australia Sprint Race: caduta e fratture per Martin

La Sprint Race del Gran Premio d’Australia si è conclusa nel peggiore dei modi per Jorge Martin. Il pilota dell’Aprilia, protagonista fino a quel momento di un intenso duello per la vittoria con Marc Marquez, è stato vittima di una caduta che ha immediatamente destato preoccupazione nel paddock di Phillip Island.

Dopo l’incidente, lo spagnolo è stato trasportato al centro medico del circuito per essere sottoposto ai primi accertamenti, mentre team e tifosi attendevano con apprensione notizie sulle sue condizioni.

Nelle ore successive Aprilia ha diffuso un comunicato ufficiale che ha fornito un primo quadro clinico delle conseguenze riportate. Gli esami radiografici effettuati d’urgenza hanno infatti evidenziato una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra nella parte distale dell’avambraccio. Un responso che ha confermato la gravità dell’impatto e che obbligherà Martin a sottoporsi a ulteriori verifiche mediche per definire con precisione l’entità dell’infortunio e il percorso di recupero.

La notizia rappresenta un duro colpo non soltanto per il pilota madrileno, ma anche per Aprilia, che in Australia aveva mostrato ancora una volta un potenziale estremamente competitivo. Prima della caduta, Martin stava infatti contendendo il successo a Marc Marquez in una delle battaglie più spettacolari della stagione, confermando la velocità già evidenziata nel corso del fine settimana sul tracciato australiano.

Al momento il team di Noale non ha fornito indicazioni sui tempi di recupero, preferendo attendere l’esito degli ulteriori accertamenti programmati nelle prossime ore. È stato però confermato che il pilota è stato dichiarato “unfit” e non prenderà parte alla gara di domenica, chiudendo così anzitempo il suo weekend australiano.

L’attenzione adesso è tutta rivolta alle prossime valutazioni mediche, che serviranno a chiarire il quadro definitivo e a stabilire le strategie terapeutiche più appropriate. Nel frattempo, il paddock della MotoGP resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Martin, con la speranza che l’infortunio possa rivelarsi meno grave del previsto e consentire al pilota di tornare in pista nel più breve tempo possibile.

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