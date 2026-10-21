MotoGP | GP Australia, Marquez: “Pronti a lottare”

È il momento dei saluti e delle grandi emozioni per il paddock della MotoGP, che approda in Australia per il diciottesimo appuntamento della stagione 2026. Sarà un fine settimana speciale, perché per l’ultima volta si correrà sullo storico tracciato di Phillip Island, una pista iconica immersa in uno scenario unico, tra natura incontaminata, tramonti mozzafiato sull’oceano e la caratteristica fauna locale che fanno da cornice a uno dei circuiti più spettacolari e veloci dell’intero calendario.

Un tracciato scorrevole e ad altissima velocità, da affrontare sempre con il gas aperto, dove la Ducati Desmosedici GP ha costruito una tradizione ricca di successi. Dalle più recenti vittorie ottenute dai team indipendenti con Marc Marquez nel 2024 e Johann Zarco nel 2023, fino allo straordinario dominio di Casey Stoner, capace di imporsi per quattro edizioni consecutive tra il 2007 e il 2010.

Marc Marquez, attualmente secondo nella classifica generale e ormai a ridosso della vetta, si prepara ad affrontare un weekend che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo. Lo spagnolo punta a sfruttare al meglio le caratteristiche di una pista esaltante e adrenalinica, ma al tempo stesso tra le più impegnative dal punto di vista fisico dell’intera stagione.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Phillip Island è un circuito straordinario, gareggiare qui per l’ultima volta sarà emozionante. È un tracciato dal layout unico, da lasciare senza fiato. Qui ho vinto una delle prime gare con Ducati e siamo motivati a fare bene, pronti a lottare fin da subito per le posizioni che contano.”

Informazioni Circuito Phillip Island

Paese: Australia

Nome: Phillip Island

Record del circuito: Quartararo (Yamaha) 01:26.465 – 2025

Velocità massima: Bastianini (KTM) 358.8 km/h – 2025

Lunghezza del tracciato: 4.45 km

Durata della gara sprint: 13 giri

Durata della gara: 27 giri

Curve: 12 (5 a destra, 7 a sinistra)

Risultati 2025 Phillip Island

Podio: 1° Fernandez (Aprilia), 2° Di Giannantonio (Ducati), 3° Bezzecchi (Aprilia)

Vincitore Sprint: Bezzecchi (Aprilia),

Pole Position: Quartararo (Yamaha) – 01.26.465

Giro più veloce in gara: A. Márquez (Ducati) – 01:27.782

Info Marc Marquez

GP disputati: 300 (222 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Vittorie: 105 (79 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 171 (132 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Vittorie Sprint: 23

Pole position: 105 (77 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Titoli mondiali: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

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