MotoGP | Razgatlioglu salterà Phillip Island e il resto della stagione 2026

La stagione 2026 di Toprak Razgatlioglu si è conclusa anzitempo. Dopo ulteriori accertamenti medici effettuati a Milano in seguito all’incidente di Mandalika, il pilota del team Prima Pramac Yamaha MotoGP dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla lunedì 26 ottobre.

Gli esami svolti nei giorni successivi alla caduta rimediata durante il Gran Premio d’Indonesia hanno infatti evidenziato una lesione più grave del previsto, rendendo necessario il ricorso alla chirurgia per garantire il miglior percorso di recupero possibile.

In accordo con il pilota turco, Yamaha ha quindi programmato l’operazione a Milano. Dopo l’intervento Razgatlioglu inizierà il percorso riabilitativo, che lo costringerà a saltare non solo il Gran Premio d’Australia di Phillip Island, ma anche tutte le restanti gare del Mondiale MotoGP 2026.

Per i prossimi appuntamenti la casa di Iwata si affiderà al collaudatore Augusto Fernandez, chiamato a sostituire il turco fino al termine della stagione.

Yamaha e Prima Pramac Yamaha MotoGP hanno espresso il loro sostegno a Razgatlioglu, augurandogli una pronta guarigione e assicurandogli pieno appoggio durante il periodo di riabilitazione, oltre a ringraziare Augusto Fernandez per la disponibilità dimostrata nell’assumere il ruolo di sostituto.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Infortunio stagione finita

“Sono estremamente deluso di dover saltare il Gran Premio d’Australia. Phillip Island è uno dei miei circuiti preferiti e un luogo dove ho vissuto momenti davvero speciali durante la mia carriera in Superbike. Ero entusiasta all’idea di correre qui con una MotoGP e per questo accettare questa situazione è ancora più difficile.

Dopo ulteriori valutazioni mediche in seguito all’incidente di Mandalika, è apparso chiaro che l’infortunio alla spalla fosse più serio di quanto pensassimo inizialmente. Per questo motivo nei prossimi giorni mi sottoporrò a un intervento chirurgico, così da avere le migliori possibilità di recuperare completamente e tornare al 100%. Non è stata una decisione semplice, ma dopo aver consultato i medici e le persone a me più vicine siamo convinti che sia la scelta giusta per il mio futuro.

Vorrei inoltre augurare il meglio a Jack (Miller) per il suo Gran Premio di casa. Correre davanti ai propri tifosi è sempre qualcosa di speciale e, visto che questo sarà l’ultimo evento MotoGP a Phillip Island, spero possa vivere un fantastico weekend e ottenere un grande risultato. Farò il tifo per lui e per tutta la squadra da lontano.”

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