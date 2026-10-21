MotoGP | GP Australia: Martin difende la leadership nell’ultimo GP di Phillip Island

Jorge Martin arriva all’appuntamento australiano di Phillip Island forte dei risultati ottenuti a Mandalika, dove ha conquistato il quarto posto nella Sprint Race e il terzo nella gara “lunga” della domenica.

Prestazioni che gli hanno consentito di dare continuità al proprio rendimento e di riportarsi in testa alla classifica del Campionato (persa dopo la gara del sabato, ndr), guidando ora la classifica con 355 punti, 2 in più di Marc Marquez e 46 in più del team-mate Marco Bezzecchi.

La tournée extraeuropea della MotoGP fa tappa in Australia per il diciottesimo round del campionato, con il celebre circuito di Phillip Island pronto a ospitare un fine settimana dal sapore speciale.

I piloti tra cui l’alfiere dell’Aprilia si apprestano a scendere in pista su uno dei tracciati più affascinanti e apprezzati del calendario iridato, che quest’anno accoglierà per l’ultima volta il Motomondiale prima del trasferimento ad Adelaide previsto dal 2027.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Dopo l’Indonesia, continua ad essere chiaro che questo campionato sarà molto combattuto tra i primi tre. Arriviamo in Australia con distacchi ancora più ridotti nella classifica piloti e questo significa che dobbiamo continuare a lavorare e ad avere fiducia nel lavoro di tutta l’Aprilia e del Team. Sarà la prima volta che guiderò la RS-GP su un circuito speciale come Phillip Island. Sono fiducioso che, insieme al mio team, faremo un ottimo lavoro e riusciremo a salutare questo tracciato nel migliore dei modi.”

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