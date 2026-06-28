MotoGP | GP Assen, Marquez: “Non volevo infortuni, Bezzecchi fortunato a non farsi male”

E’ un Marc Marquez che parla come un fiume in piena quello del dopo gara di Assen. Il nove volte iridato punta il dito contro la pericolosità della pista olandese e il fatto che sia uscito indenne dal weekend è già motivo di soddisfazione.

Dopo il settimo posto di Assen è quinto in Campionato con 40 punti di distacco dal nuovo leader Jorge Martin. Ecco cosa ha detto il pilota della Ducati che ha parlato anche della penalità a Di Giannantonio e degli altri rivali alla corsa al Titolo.

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“È stata una gara più lunga che folle. Ho passato tanti giri sopra la moto aspettando gli ultimi dieci giri per provare a dare qualcosa in più, e infatti ci ho provato, anche usando la gomma morbida – ha detto così come riportato da Marca.com – Ho guidato pulito, fine, pensando soprattutto a finire la corsa e uscire dall’Olanda senza nessuna lesione: era il mio obiettivo principale su questo circuito.

Sono arrivato dietro ad Alex (suo fratello, ndr), ma non c’è molto da dire: mio fratello è vicecampione del mondo, è fortissimo. Si è gestito bene tutto il weekend. L’anno scorso qui era molto più veloce di me; nella Sprint l’ho potuto tenere dietro, in gara era caduto, altrimenti avrebbe vinto. Lo ha dimostrato a Jerez, lo ha dimostrato a Montmeló: è un pilota che ha un titolo mondiale e un secondo posto nel Mondiale, e questo parla da sé.

Nel Mondiale sono a 40 punti da Jorge Martin, ma quello che cambia davvero è che sono uscito da Assen senza infortuni. Questo era ciò che cercavo, perché si è visto tutto il weekend che chi cadeva e finiva nella ghiaia rischiava grosso. L’anno scorso l’avevo già detto: qui la ghiaia non è a posto. Si entra a tanta velocità, ma anche chi non entra così forte, come Fermin (Aldeguer, infortunatosi nelle pre-qualifiche, ndr), prende quel gradino e vola. Oggi è successo anche a Bezzecchi. L’ho capito già venerdì e mi sono detto: ‘Voglio uscire da qui sano’. E così è stato

Il contatto con Di Giannantonio? È stato un normale episodio di gara, come ha detto la Direzione Gara. La penalità non è arrivata per il tocco, ma perché ha tagliato la chicane. Io accetto, sto zitto e corro. Fine.

Se gli altri si esaltano quando mi devono sorpassare, per me è motivo d’orgoglio: significa che hanno voglia di battermi. Cercheremo di migliorare nelle prossime gare per non dover stare così tanto sulla difensiva e poter attaccare di più. Ma alla fine sono gare: in pista non ci sono colori.

Ho scelto la gomma morbida dietro perché era la scelta giusta per me e per il mio fisico. Non posso spremere la gomma per tutti i giri, quindi ho montato l’opzione che potevo sfruttare a ritmo alternato, e l’ho fatto.

Bezzecchi? Ho visto la caduta, brutta. Se non ha niente di rotto, allora è di gomma, perché ha fatto un volo enorme. Speriamo stia bene. Ma il Mondiale è lungo: può succedere di tutto, parti male, ti ritrovi nel traffico, fai fatica a sorpassare… oggi è caduto, ma la stagione è ancora infinita.

Uscire bene da Assen? Se mi accontentassi di un sesto e un settimo non sarei Marc Marquez. Guardo il lato positivo: sono uscito senza lesioni, ed era ciò che cercavo.

Dopo l’operazione devo ancora capire come sto evolvendo. Quello che vedo è che ho i miei circuiti, quelli dove mi sento meglio. Sono più condizionato dal fisico. Dove posso divertirmi, mi divertirò; dove vedo che soffro, come questo weekend, vado in modalità riserva e porto a casa la gara.

Candidati al titolo? Il problema è che vanno tutti forte. Non c’è un favorito chiaro. Germania? Vedremo. Qui il 37 lo doveva fare Bezzecchi e non l’ha fatto. La gente parla di Bezzecchi e Marc, ma c’è Martin che è leader, c’è Ogura che oggi ha vinto e sta portando a casa punti pesanti da tante gare. Non ci sono due nomi: ce ne sono cinque che possono diventare campioni del mondo.”

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