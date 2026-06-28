MotoGP | GP Assen: Bagnaia, ritiro e “fuga” per andare dal figlio appena nato

Pecco Bagnaia porta a casa uno “zero” nella gara domenicale di Assen un problema tecnico nel corso del 15esimo giro lo ha infatti portato al ritiro mentre si trovava in quarta posizione.

Il pilota di Chivasso è comunque riuscito a riportare ai box la sua Desmosedici GP 26. Il tre volte iridato ha comunque “vinto” nella notte è diventato papà e subito dopo la gara è “scappato” per andare dal figlio appena nato e dalla moglie Domizia.

Il tre volte iridato non ha preso parte ai consueti media debrief, ma ha parlato attraverso un comunicato diramato dalla Ducati.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race Gp Olanda Assen MotoGP 2026

“Di certo non immaginavo di finire con un ritiro. Dopo la Sprint avevo sensazioni molto positive per la gara sulla lunga distanza, potevamo essere competitivi. Non sono partito male, ho cercato di rimanere subito in contatto con i primi e di recuperare qualche posizione nelle fasi finali in bagarre nel gruppo. Non stavo guidando come avrei voluto, facevo fatica a far decelerare la moto e a fermarla. Da poco più di metà gara, purtroppo, la situazione è diventata difficile da gestire per poter pensare di continuare. Mi dispiace aver chiuso il weekend in questo modo proprio qui ad Assen.”

A one – despite the result – to remember 💙

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