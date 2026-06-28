MotoGP | GP Assen Gara, Bastianini: “Non eravamo molto lontani dal quarto posto”

Enea Bastianini ha conquistato un ottimo sesto posto al TT Circuit di Assen, dopo aver lottato per la quarta posizione nella seconda metà della gara.

Il pilota riminese ha guadagnato una posizione al secondo giro, poi un sorpasso su Fabio Quartararo lo ha portato in nona posizione, con 1,2 secondi di pista libera davanti a sé e un gruppo di cinque piloti in lotta per il quarto posto. “La Bestia” ha trovato il proprio ritmo, firmando il suo miglior crono personale all’undicesimo giro, che gli ha permesso di avvicinarsi ai piloti davanti.

Il #23 ha mostrato grande combattività e poi ha duellato con Marc Marquez per il sesto posto, con i due che si sono scambiati la posizione al giro 22.

Il pilota della KTM ha tagliato il traguardo in settima posizione, poi diventata sesta visto la penalità a Marquez per track-limits all’ultimo giro. Questa prestazione eguaglia il miglior risultato domenicale in questa stagione.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara Gp Olanda Assen MotoGP 2026

“È stato un weekend positivo per noi, il più solido dell’anno. Alla fine sono contento perché oggi abbiamo lottato per qualcosa di buono e non eravamo molto lontani dal quarto posto. Per tutto il weekend i primi tre sono stati su un altro pianeta, ma siamo stati molto vicini nella lotta alle loro spalle. Abbiamo apportato dei miglioramenti alla maneggevolezza della moto per oggi, ma mi mancava un po’ di feeling in frenata. Inoltre, alla fine il feeling con la gomma media non era eccezionale. La morbida sarebbe stata più adatta al mio stile di guida e perdevo un po’ in uscita dalle curve veloci. Ma non è facile prendere questa decisione, e il sesto posto è un buon risultato, quindi sono contento della gara di oggi.”

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