MotoGP | GP Assen: la brutta caduta di Bezzecchi [VIDEO]

Una caduta ad altissima velocità ha messo fine alla gara di Marco Bezzecchi già al secondo giro del GP d’Olanda ad Assen.

Il pilota riminese dell’Aprilia è stato protagonista di un violento ruzzolone nella ghiaia a circa 200 km/h, restando però sempre cosciente.

I soccorsi lo hanno trasferito immediatamente al centro medico del circuito e, in via precauzionale, all’ospedale di Groningen per una serie di controlli più approfonditi, necessari per escludere qualsiasi conseguenza fisica.

E poi arrivato il comunicato ufficiale della casa veneta che fa tirare un sospiro di sollievo. Grandi contusioni ma nessuna frattura per il “Bez”.

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“A seguito della caduta durante il Gran Premio di Assen, Marco Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il Direttore Medico della MotoGP, il Dott.Ángel Charte.

Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall’impatto, l’équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all’Ospedale Universitario di Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen).

Questo trasferimento gli consentirà di sottoporsi a esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena saranno disponibili i referti medici ufficiali dell’ospedale. Le TAC e gli esami radiologici svolti da Marco Bezzecchi sono risultati negativi, è quindi risultato idoneo alla dimissione dall’ospedale e tornerà in Italia questa sera.”





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