Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Algarve dove, a partire dalle 17:00, si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio del Portogallo. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti! Saranno presenti Marc Marquez, Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Diretta Conferenza Stampa GP Portogallo

17:25 Grazie per averci seguito! Buona serata!

Today, Marc, Jorge and Bez will face the ultimate match-point quiz in our #MotoGPSocial 🤓 Tune in and play along! 🙌 #PortugueseGP 🇵🇹

https://t.co/9WFf7777Dc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 19, 2026

17:24 Marquez: “Adoro i sabati ma poi alla domenica li odio perché arrivi stanco”

17:23 Marquez: “Il Marc migliore è quello di adesso, il pilota migliore controlla le cose sul momento”

17:20 Marquez: “Ho 33 anni e ho speso 18 anni nel Motomondiale ma quando hai una passione te la godi. Io mi sto ancora divertendo, se cominci prima, finisci prima. Ma se guardiamo Valentino Rossi, ha concluso tardi. Sono un pilota che prima del 2020 non ha mai avuto grossi problemi fisici e quello ha cambiato mentalità. La vita dell’atleta è sempre corta e devi trarre il massimo profitto”

17:18 Marquez: “Quando hai difficoltà ti diverti meno, quando hai dolore, ti diverti meno. L’anno scorso le cose sono arrivate velocemente, quest’anno le cose sono arrivate in modo diverso e ho dovuto lavorare di più. Quando hai un obiettivo reale, l’aspetto mentale copre le altre problematiche. Mi diverso ma in una maniera diversa dall’anno scorso”

17:17 Marquez: “Vedo i rischi ovunque. Stavo andando in bicicletta, c’era pioggia ed avevo paura di cadere. Allo stesso tempo però devi essere veloce, se sei nei primi 4, corri meno rischi di essere in mezzo al gruppo. A Motegi l’anno scorso il gap era maggiore, adesso ci sono due gare e sono consecutive”

17:16 Marquez: “La chiave per questo weekend? Mantenere la concentrazione, le corse sono le corse, tutto sembra facile ma non è così”

17:15 Bezzecchi: “È qualcosa per il quale abbiamo lottato tutto l’anno e sono sicuro che anche gli altri piloti cercheranno di portare a casa questo risultato”

17:14 Martin: “Il costruttori non è solo contro Marc ma contro tutte le Ducati”

17:13 Marquez: “Sono concentrato su chiudere questo campionato, ho ancora due anni di contratto con Ducati ma quest’anno è stato complicato sotto tanti aspetti. Sono ancora veloce, la priorità è vincere il titolo e cercare di lavorare per il prossimo anno”

17:11 Martin e Bezzecchi su lotta con Marquez:

Bezzecchi: “Sono d’accordo, impari sempre qualcosa quando lotti con i migliori. E’ duro, difficile da battere ma è una grande soddisfazione lottare con lui e cercherò di farlo altre volte”

Martin: “Ho battagliato pesantemente con Pecco per il titolo ma Marc è un grande campione, ha esperienza ed è difficile che faccia un errore. Impari sempre qualcosa da battagliare con un pilota come Marc”

17:08 Marco Bezzecchi: “Matematicamente ho possibilità ma è distante adesso, cercherò di fare il massimo nelle prossime due gare ma il titolo è fuori dal mio controllo ormai. Daremo il massimo e vediamo cosa possiamo portare a casa. Importante finire la stagione nel modo migliore possibile, è stata la mia stagione migliore e vorrei continuare questo trend”

17:07 Jorge Martin: “Mi sento pronto, spero di correre senza dolore e farò il massimo. Voglio finire la stagione e il mio periodo in Aprilia nel modo migliore, voglio fare il massimo per portare a casa tutti i punti possibili. Vincere è un obiettivo, l’ho fatto qui nel 2024”

17:02 Marc Marquez: “Questo è il primo vero match point. Ho un numero nella mia testa, devo fare 14 punti tra le prossime due gare e questa è la cosa che mi interessa. Farò le FP1 con la stessa mentalità, dobbiamo essere concentrati e pazienti. In alcune gare ci siamo presi dei rischi ma adesso non è più il momento. Per più di metà della mia carriera ho avuto successo ed è incredibile, ho un rapporto particolare con il Portogallo”

17:00 INIZIA LA CONFERENZA STAMPA!