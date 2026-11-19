Gp Portogallo MotoGP 2026 – Dopo il Gran Premio del Qatar, il Motomondiale approda in Portogallo per l’ultimo passaggio europeo della stagione. L’Autódromo Internacional do Algarve, meglio conosciuto come Portimão, è uno dei tracciati più particolari del calendario grazie ai suoi continui cambi di pendenza, ai tratti ciechi e alle variazioni di ritmo che mettono a dura prova moto e pneumatici.

Lungo 4,592 chilometri e composto da 15 curve, il circuito portoghese presenta caratteristiche uniche: frenate in discesa, compressioni, scollinamenti e uscite di curva in contropendenza impongono carichi molto diversi nel corso dello stesso giro. Per questo motivo, gli pneumatici devono garantire precisione e stabilità all’anteriore, oltre a trazione e costanza di rendimento al posteriore.

A complicare ulteriormente il lavoro c’è il clima atlantico, spesso variabile. Umidità, vento e repentini cambi di temperatura possono modificare sensibilmente il grip dell’asfalto anche nell’arco della stessa giornata. Per questo le sessioni di prove saranno fondamentali per consentire a piloti e squadre di individuare la soluzione migliore in vista della Sprint e della gara domenicale.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Portimao è un circuito particolarmente impegnativo sotto ogni aspetto per gli pneumatici. I piloti hanno bisogno di fiducia in frenata, soprattutto nei tratti in discesa, ma anche di grip nelle curve veloci e di trazione in accelerazione. Inoltre, i forti cambi di pendenza provocano variazioni molto rapide dei carichi sugli pneumatici.

Le edizioni 2024 e 2025 ci hanno fornito indicazioni preziose. Nonostante un meteo variabile e livelli di aderenza spesso difficili da valutare durante le prove, i nostri pneumatici hanno permesso ai piloti di migliorare progressivamente il passo fino a stabilire nuovi record la domenica, una volta che la pista si era asciugata. L’anteriore Hard si è confermato il riferimento, mentre il posteriore Soft per la Sprint e il Medium per il Gran Premio hanno dimostrato tutta la loro efficacia.

Questa esperienza ci aiuterà a supportare nuovamente i nostri partner quest’anno, soprattutto considerando che la gara si disputa due settimane più tardi rispetto al passato. Presteremo particolare attenzione a umidità e temperature, fattori che possono modificare sensibilmente le condizioni da una sessione all’altra, con valori più bassi al mattino e condizioni più miti nel pomeriggio.

Il nostro obiettivo sarà consentire ai piloti di sfruttare al massimo il potenziale delle loro moto, con lo stesso livello di fiducia dal primo all’ultimo giro.”

Scelte tecniche studiate per le esigenze dell’Algarve

Per affrontare il weekend portoghese, Michelin ha sviluppato un’allocazione specifica basata sui dati raccolti nelle precedenti edizioni del GP. Le priorità restano la stabilità dell’anteriore, la gestione delle variazioni di carico e la costanza di rendimento del posteriore.

All’anteriore saranno disponibili le mescole Soft e Medium con costruzione simmetrica. La Medium corrisponde alla Hard utilizzata nel 2025. Per il posteriore restano invece confermate le soluzioni Soft e Medium della scorsa stagione. La Soft presenta una struttura asimmetrica con spalla destra rinforzata per affrontare il maggior numero di curve a destra, mentre la Medium mantiene una costruzione simmetrica.

In caso di pioggia, i team potranno fare affidamento sulla gamma MICHELIN Power Rain per continuare il lavoro in condizioni di sicurezza e competitività.

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