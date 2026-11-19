La stagione di Toprak Razgatlioglu continua a essere segnata dalla sfortuna. Dopo un anno complicato, tra difficoltà di adattamento in MotoGP e il grave infortunio alla spalla che ne ha interrotto la crescita.

A confermarlo è stata la stessa Yamaha con un aggiornamento pubblicato sui propri canali social. Il costruttore di Iwata ha infatti comunicato che l’ultimo controllo medico tramite TAC ha evidenziato progressi superiori alle aspettative nella guarigione della spalla del pilota turco. Una notizia positiva che però non cambia i tempi di rientro: Razgatlioglu sarà costretto a saltare i prossimi due appuntamenti del Mondiale e anche il test di Valencia, concentrandosi esclusivamente sulla riabilitazione.

Per il Campione turco del Prima Pramac Yamaha si tratta dell’ennesimo capitolo di una stagione da dimenticare. Attesissimo al debutto nella classe regina dopo i successi ottenuti in Superbike, Toprak ha dovuto fare i conti con un percorso molto più difficile del previsto. Ai normali ostacoli legati all’apprendimento della MotoGP si è aggiunto un infortunio che ha di fatto congelato il suo processo di crescita proprio nella fase più importante del campionato.

Positive progress for @Toprak07TR 💙 The latest CT check-up confirmed his shoulder is healing ahead of schedule. However, Toprak will miss the next 2 GPs + the Valencia Test as he focuses on his recovery 👊 #ToprakRazgatlioglu | #PrimaPramacYamaha | #YamahaMotoGP | #MotoGP https://t.co/yQb4Af5Ha7 — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) November 17, 2026

L’assenza dai prossimi due Gran Premi rappresenta era preventivata, più pesante sarà la rinuncia al test di Valencia, tradizionalmente fondamentale per preparare la stagione successiva e per accumulare chilometri in sella alla nuova moto, visti anche i grandi cambiamenti del 2027.

Yamaha, tuttavia, ha voluto sottolineare come il recupero stia procedendo meglio rispetto alle previsioni iniziali. Nella foto diffusa dal team, Razgatlioglu appare durante una seduta di controllo medico con il supporto alla spalla, accompagnato dal messaggio che parla di “progressi positivi” e di una guarigione in anticipo sulla tabella di marcia.

Una piccola ma importante iniezione di fiducia per il pilota turco, che dopo mesi difficili può almeno guardare al futuro con maggiore ottimismo. L’obiettivo ora è completare il percorso di recupero senza forzature, per tornare in pista nel 2027 nelle migliori condizioni possibili e lasciarsi alle spalle una stagione che, finora, gli ha riservato ben poche soddisfazioni.

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