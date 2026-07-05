MotoGP | Bagnaia: “Mondiale? Aprilia favorita” [VIDEO]

Pecco Bagnaia è stato uno dei protagonisti del World Ducati Week 2026, protagonista soprattutto tra i tifosi, che lo hanno acclamato pur sapendo che a fine stagione passerà in Aprilia.

Il pilota di Chivasso che ha chiuso in quinta posizione la “Lenovo Race of Champions” vinta da Bulega davanti a Surra e Baldassarri, ha parlato della MotoGP mettendo l’Aprilia e i suoi piloti come favoriti nella corsa al Titolo.

Parlando del Gran Premio di Germania che si disputerà il prossimo weekend al Sachsenring ha detto che non vede l’ora di arrivare in pista. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara Gp Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“L’Aprilia è avvantaggiata, è messa meglio” – ha detto durante il WDW 2026 – “Noi ci stiamo riprendendo, stiamo facendo un grande lavoro per allineare il tutto. Vedremo tra 3-4 gare. Sachsenring? Non vedo l’ora di arrivare in pista: è un tracciato tosto e tecnico, ma negli ultimi anni sono sempre andato abbastanza bene.”





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