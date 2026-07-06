MotoGP | Ufficiale, Alex Marquez in KTM Factory dal 2027

Continua a definirsi lo scacchiere della griglia della MotoGP 2027. Questa volta tocca alla KTM che ha ufficializzato l’ingaggio di Alex Marquez.

Come recita il comunicato inviato dalla casa austriaca, “Il vice‑campione MotoGP 2025 porterà il suo talento e la sua esperienza nella terza fase del progetto Red Bull KTM in MotoGP, entrando nel nuovo ciclo tecnico della categoria.

Lo spagnolo vanta attualmente sei anni di esperienza in MotoGP e un totale di 13 stagioni nel mondiale. Ha conquistato titoli in Moto3 e Moto2 e il suo bottino di 16 vittorie (su 56 podi complessivi) copre tutte le categorie. Alex aveva festeggiato il suo primo podio e la sua prima vittoria in un GP proprio con una KTM RC4 in Moto3, nel 2013. Nel 2025 è salito sul gradino più alto della MotoGP a Jerez, Catalunya e Malesia, chiudendo il campionato al 2º posto. È tornato a vincere nuovamente a Jerez nel 2026.

Marquez è riconosciuto per la sua velocità, maturità e per i risultati ottenuti: qualità che aiuteranno Red Bull KTM nello sviluppo della RC16 in vista della nuova formula da 850cc che entrerà in vigore nel 2027.”

Dichiarazioni Pit Beirer, Direttore KTM Motorsports Ingaggio Alex Marquez

“Siamo estremamente orgogliosi e felici di aver assicurato al nostro progetto un talento eccezionale come Alex Marquez — vice‑campione del mondo 2025. Alex porta con sé non solo abilità straordinarie e grande intelligenza di gara, ma anche determinazione e una mentalità vincente che rispecchiano perfettamente la nostra DNA. Condividiamo un obiettivo chiaro: portare la KTM RC16 al livello successivo e lottare stabilmente nelle primissime posizioni della MotoGP.”

Belle le parole di Nadia Padovani, moglie del compianto Fausto Gresini, squadra dove Alex Marquez corre e dove ha ottenuto grandissimi risultati: “Alex, è davvero difficile lasciarti andare. Abbiamo condiviso emozioni, crescita e momenti che porterò nel cuore per sempre. Sono orgogliosa dell’uomo e del pilota che sei diventato. Ma prima di salutarci, c’è ancora un ultimo capitolo da scrivere insieme. Facciamolo con quella determinazione che ci ha sempre contraddistinti.”

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