Honda HRC vince la quinta edizione consecutiva della 8 Ore di Suzuka

8 Ore di Suzuka 2026 – Honda HRC continua a riscrivere la storia della 8 ore di Suzuka, conquistando la quinta vittoria consecutiva e portando a 32 il totale dei successi Honda nella gara endurance più iconica dell’endurace. Un risultato costruito con lucidità, gestione del rischio e una capacità di adattamento superiore a quella di qualsiasi avversario.

La 47ª edizione della “Coca-Cola 8 Ore di Suzuka”, disputata domenica 5 luglio, ha visto 50 squadre schierarsi sul leggendario tracciato da 5,821 km. Il via è arrivato alle 11:30 locali, sotto un cielo plumbeo e con l’asfalto ancora bagnato dalla pioggia mattutina: condizioni che avrebbero poi segnato l’intera gara, tra scrosci intermittenti e lunghi interventi della safety car.

Fin dalle prime fasi, Honda HRC ha capito che la chiave sarebbe stata la gestione dell’incertezza meteo. Il team ha così progressivamente orientato la strategia su due piloti esperti nelle condizioni miste Takumi Takahashi e Jonathan Rea mentre Il terzo pilota, Somkiat Chantra, velocissimo sull’asciutto, non aveva avuto modo di accumulare esperienza sul bagnato durante la settimana. Al debutto nella 8 Ore, il thailandese ha comunque contribuito in modo significativo alla preparazione del team.

Battuta la Yamaha che ha tentato il tutto per tutto arrivando a schierare un Team di altissimo livello formato da Jack Miller, Andrea Locatelli e Katsuyuki Nakasuga. Terzo posto per la BMW di Markus Reiterberger, Steve Odendaal e Michael van der Mark.

Sfortunato il nostro Alessandro Del Bianco che ha “pagato” la caduta di Florian Marino nelle prime battute di gara. Ricordiamo che Del Bianco era stato il pilota Yamaha più veloce in qualifica e terzo assoluto.

La gara: controllo, risposta e gestione del margine

Primo stint Takahashi parte dalla Pole:

Takahashi scatta bene con la CBR1000RR-R Fireblade SP #30, viene superato da Uramoto alla prima curva, ma resta stabilmente nel gruppo di testa. Dopo 33 giri consegna la moto a Rea in prima posizione.

Rea consolida il vantaggio

Il nordirlandese mantiene la leadership fino al giro 66, poi restituisce la Fireblade a Takahashi.

Al terzo pit stop, Rea rientra ancora al comando con 22 secondi su Sylvain Guintoli.

L’attacco di Jack Miller

Jack Miller, in sella alla Yamaha Factory, entra in scena al giro 105 e inizia a rosicchiare decimi. Rea risponde con esperienza, alzando il ritmo e riportando il margine a circa 28 secondi.

Sesto ora: Takahashi gestisce il caos

Con la pista ancora insidiosa, Takahashi sfrutta tutta la sua sensibilità sul bagnato, mantenendo un vantaggio di circa 29 secondi su Michael van der Mark.

Ultime ore: Rea e Takahashi blindano la vittoria

Al quinto pit stop (giro 144), Rea torna in pista. Il margine oscilla sotto i 20 secondi, ma resta sempre sotto controllo.

A 52 minuti dalla fine, Takahashi prende la moto per l’ultimo stint. Poco dopo, la pioggia torna violenta e la luce cala: condizioni da brividi. La safety car entra al giro 179, congelando di fatto la gara. Honda HRC completa 188 giri e taglia il traguardo davanti a tribune illuminate da migliaia di luci multicolore.

I numeri della 8 Ore di Suzuka

Takumi Takahashi:

8ª vittoria alla 8 Ore di Suzuka

5ª consecutiva

Diventa uno dei piloti più vincenti nella storia della gara

Jonathan Rea:

3ª vittoria a Suzuka

Prestazione impeccabile nella gestione del rischio

Honda:

32ª vittoria totale

5° successo consecutivo del team HRC

Dichiarazioni Takumi Takahashi Vittoria 8 ore di Suzuka 2026

“Prima di tutto, sono davvero felice che siamo riusciti a finire la gara in sicurezza, anche se si è svolta interamente in condizioni di bagnato. Purtroppo Chantra non ha potuto correre, ma Johnny ed io abbiamo completato la gara insieme, con Chantra che ci ha supportato per tutto il tempo, e sono molto soddisfatto di come è andato tutto.

All’inizio dell’anno, quando ho saputo che Nakasuga-san si sarebbe ritirato, uno dei miei obiettivi è diventato batterlo prima che lasciasse le corse (scherzo). Johnny oggi ha fatto un lavoro incredibile. È un pluricampione del mondo e il suo ritmo è stato sia incredibilmente veloce sia estremamente costante.

Anche l’intero team è stato fantastico. Ogni cambio gomme, ogni pit stop e ogni decisione sono stati eseguiti alla perfezione, e ci hanno dato una moto eccezionale. Questa vittoria appartiene a tutti.”

Dichiarazioni Jonathan Rea Vittoria 8 ore di Suzuka 2026

“Sono così, così felice per questa vittoria. In condizioni del genere non potevi permetterti il minimo errore, con il meteo che cambiava continuamente e tutta la pressione addosso, ma il team ha fatto un lavoro incredibile e la moto è stata fantastica. Il mio compagno di squadra è stato eccezionale, così costante, e io ho semplicemente fatto il mio lavoro. È stato un enorme lavoro di squadra, quindi grazie davvero.

Grazie anche a tutti i tifosi. La gara è finita alle 19:30 e le tribune erano ancora piene, quindi è davvero speciale essere tornato qui. Sono incredibilmente grato a HRC e Honda per questa opportunità. Le ultime tre o quattro stagioni sono state mentalmente difficili, ma questa moto è stata incredibile. Avevo quasi dimenticato cosa si prova a sorpassare qualcuno sul rettilineo! Grazie per avermi ricordato che sono ancora veloce. Pole position, giro più veloce e vittoria. Non potevo chiedere di più. Sono semplicemente grato.”

Dichiarazioni Somkiat Chantra Vittoria 8 ore di Suzuka 2026

“Sono davvero, davvero felice per Jonathan e Takumi. Oggi eravamo una squadra unita e felice. Questa settimana è stata una grande esperienza e una grande lezione per me. Vorrei ringraziare Honda HRC per avermi dato questa opportunità e per avermi aiutato a imparare così tanto durante tutta la settimana. Certo, è un peccato non aver potuto correre, ma mi sono goduto ogni momento e spero di avere un’altra occasione in futuro.”

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