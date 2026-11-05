MotoGP | Bagnaia: “Marquez ha fatto la differenza” [VIDEO]

Reduce da un periodo complesso e da risultati al di sotto delle aspettative, Pecco Bagnaia guarda al Gran Premio del Qatar con rinnovata fiducia. Lusail rappresenta infatti uno dei tracciati più favorevoli alla Ducati e anche uno di quelli che in passato ha regalato soddisfazioni al pilota piemontese, capace qui di esprimersi spesso ad altissimo livello.

L’obiettivo è lasciarsi alle spalle le difficoltà dell’ultimo appuntamento e tornare a lottare nelle posizioni che contano, sfruttando le caratteristiche di una pista che sembra adattarsi bene sia al suo stile di guida sia al potenziale della Desmosedici.

Nel giovedì di Lusail, intervistato da Sky Sport MotoGP ha affrontato anche i temi extra pista emersi dopo le dichiarazioni delle scorse settimane, stemperando ogni polemica con una battuta. Spazio poi a un pensiero per il compagno di squadra Marc Marquez, ormai a un passo dal titolo mondiale, e a una riflessione sul finale del suo lungo percorso con Ducati, una storia ricca di successi che, al di là degli ultimi risultati, resta destinata a occupare un posto speciale nella storia della MotoGP.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Il Qatar è una pista che mi è sempre piaciuta tanto, abbiamo ottenuto buoni risultati e ho fatto la mia prima pole in MotoGP nel 2021. Qui mi sono sempre divertito e anche l’anno scorso, dove comunque ero un po’ in difficoltà, sono riuscito a ottenere un bel risultato. Questa pista ricorda un po’ Brno a livello di guida e di grip e, quindi, penso che lavorando bene si possa portare a casa un buon risultato.”

Ritieni che le caratteristiche del circuito possano favorire Ducati e consentirti di esprimerti al meglio nel corso del fine settimana?

“Penso di sì, credo che questa sia una delle migliori piste per Ducati da sempre. Quindi lavorando bene, possiamo divertirci e fare sicuramente meglio dell’ultimo Gran Premio.”

Dopo quanto dichiarato nell’ultimo GP, sono nate diverse discussioni. Hai avuto modo di confrontarti con il team sulla vicenda?

“No”.

Quindi non ci sono tensioni particolari?

“Sì, assolutamente.”

Che giudizio dai della stagione di Marc Marquez, sempre più vicino al decimo titolo iridato?

“Penso che abbia fatto un grande recupero: è stato molto forte, costante, ha capito i limiti che poteva avere nelle varie situazioni, nelle varie gare. E i piloti Aprilia hanno buttato via tantissimi punti. Lui è stato molto forte a gestire tutto questo e arrivare a tre gare dalla fine con 44 punti di vantaggio sicuramente ti mette nella condizione di poterla gestire un po’ meglio. Ha fatto un ottimo lavoro, si è trovato bene con questa moto negli ultimi due anni ed è riuscito a fare la differenza.”

Nel successivo media scrum sempre come raccontato da Sky Sport, Bagnaia è tornato anche sulle dichiarazioni rilasciate dopo Sepang riguardo a Motegi 2025, scherzando con i giornalisti presenti a Lusail:

“Non posso far parlare i media di me per i buoni risultati e allora ho cercato un’altra strada. Se ne sta parlando ancora molto, vuol dire che ha funzionato.”

Parlando invece della situazione legata al GP del Qatar, il pilota piemontese ha ammesso di aver avuto inizialmente qualche perplessità, spiegando però di aver riposto fiducia negli organi responsabili della sicurezza dell’evento:

“Non nascondo che ero un po’ preoccupato, ma ho deciso di fidarmi della MotoGP, dell’Irta e degli organizzatori: hanno lavorato per la nostra sicurezza e ci hanno fornito quasi tutto quello che avevamo chiesto.”

Infine, Bagnaia ha commentato le ultime gare della sua avventura in Ducati prima del passaggio ad Aprilia nel 2027, sottolineando come i successi ottenuti insieme alla casa di Borgo Panigale non possano essere messi in discussione:

“Un finale degno non riguarda solo i risultati. Non ci sarà nulla e nessuno che toglierà valore a quanto fatto. Abbiamo vinto due Mondiali e portato la Ducati a essere la migliore della griglia. È chiaro che quando le cose non vanno è più difficile andare avanti d’amore e d’accordo, ma è parte della storia e lo rimarrà sempre.”





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