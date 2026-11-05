MotoGP | GP Qatar 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Lusail, dove, a partire dalle 18:00, si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio del Qatar che si prepara ad andare in scena in un clima tutt’altro che sereno. Nonostante le polemiche, le preoccupazioni legate alla situazione geopolitica in Medio Oriente e i dubbi sulla sicurezza espressi da parte di piloti e addetti ai lavori, il weekend di Lusail è confermato. Una decisione che ha alimentato il dibattito nel paddock e che sarà inevitabilmente al centro della conferenza stampa, chiamata a fare chiarezza su una situazione che continua a suscitare interrogativi. Tra le tensioni fuori dalla pista e un Mondiale ancora tutto da vivere, i protagonisti sono pronti a prendere la parola alla vigilia di un appuntamento particolarmente delicato.

Restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti.

Diretta Conferenza Stampa GP Qatar dalle 18:00