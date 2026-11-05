MotoGP | Marquez risponde a Martin: “Il Mondiale? Potevano perderlo solo loro”

Marc Marquez è arrivato in Qatar con una situazione particolare sia dentro che fuori dalla pista. Lo spagnolo della Ducati è infatti uno dei piloti che aveva espresso maggiori perplessità sulla disputa dell’evento a causa delle tensioni geopolitiche che coinvolgono l’area mediorientale. Per questo motivo ha scelto di ridurre al minimo la sua permanenza nel Paese, arrivando il più tardi possibile e programmando la partenza subito dopo la conclusione del weekend.

Sul piano sportivo, ii #93 si presenta a Losail con il primo Match Point iridato della stagione, anche se lui preferisce mantenere un profilo basso. Marquez ritiene che la conquista del Titolo sia ancora un traguardo lontano, perché per trasformare questa opportunità in realtà dovrebbe vincere praticamente tutto e sperare contemporaneamente in passi falsi dei diretti rivali. Uno scenario che, secondo lui, non rappresenta l’ipotesi più probabile.

Il nove volte iridato guarda con attenzione soprattutto a Jorge Martin, convinto che la sua presenza in Qatar significhi un miglioramento delle condizioni fisiche. Per questo continua a considerarlo una minaccia concreta nella corsa al campionato, senza dimenticare Marco Bezzecchi. Márquez ha sottolineato come la Sprint e la gara rendano ogni fine settimana più imprevedibile, aumentando le occasioni in cui tutto può cambiare da un momento all’altro.

Il catalano ha inoltre ammesso che l’atmosfera del GP del Qatar è insolita rispetto a qualsiasi altra esperienza vissuta nella sua carriera. Nonostante le preoccupazioni emerse nei giorni precedenti, però, ha ribadito che piloti e team hanno l’obbligo di rispettare gli impegni contrattuali, concentrandosi esclusivamente sul lavoro in pista una volta arrivati al circuito.

Quanto alla pressione del possibile titolo, Marquez ha confessato di sentirsi sorprendentemente tranquillo. Ben diversa, ha ricordato, era la tensione vissuta in passato quando si giocava il mondiale all’ultima gara, in contesti ben più carichi di adrenalina e nervosismo. L’obiettivo resta quindi quello di continuare a raccogliere punti e mantenere lo stesso approccio che gli ha permesso di essere protagonista nella seconda parte della stagione.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Non ci si abitua mai a situazioni come questa. Però non ho la sensazione che possa accadere già questo fine settimana e non voglio nemmeno pensarla così, perché credo che il traguardo sia ancora lontano – ha detto così come riportato da AS.com – Dovrebbero verificarsi molte circostanze: io dovrei praticamente vincere entrambe le gare e gli altri due rivali, soprattutto Martin, dovrebbero commettere degli errori. Non ci aspettiamo uno scenario del genere. Preferisco sempre immaginare il quadro più difficile possibile e poi vedere, nel corso del weekend, dove saremo realmente.”

Ma quanto pesa la presenza di Jorge Martin, rientrato nonostante le difficoltà fisiche?

“Mi aspetto che, se è venuto qui, significhi che sta meglio e che quindi sarà in pista. Sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità per provarci. Io parto sempre dal presupposto che correrà e che sarà veloce. Poi vedremo cosa succederà. Comunque non c’è solo Martin, c’è anche Bezzecchi. Restano ancora tanti momenti da vivere perché ormai un weekend non significa semplicemente tre gare da disputare, ma sei partenze, sei occasioni nelle quali c’è sempre un rischio extra. Dobbiamo gestire tutto nel miglior modo possibile, senza però cambiare la mentalità che ci ha accompagnato fino a oggi.”

Il GP del Qatar è stato accompagnato da polemiche e preoccupazioni. Che atmosfera ha trovato nel paddock?

“Sì, è sicuramente un weekend insolito. Lo si percepisce in tanti dettagli. Anche le interviste televisive si fanno con l’auricolare perché non sono presenti molte emittenti e molti addetti ai lavori del paddock. Però abbiamo capito che noi piloti dobbiamo essere qui, che esistono dei contratti che devono essere rispettati. Una volta arrivati, bisogna concentrarsi al massimo e cercare di dare il cento per cento.”

I piloti hanno perso un’occasione per far sentire maggiormente la propria voce?

“No, non credo. Come persone è normale avere delle preoccupazioni ed è giusto esprimerle. Questo non significa attaccare qualcuno, ma semplicemente cercare quella serenità che ti permette di lavorare meglio. Abbiamo ricevuto delle risposte e abbiamo capito che ci sono degli accordi da rispettare.”

E a livello emotivo? È diverso arrivare qui con una possibile occasione per conquistare il titolo?

“Per il momento mi sento più tranquillo rispetto ad altre volte. Poi, durante il weekend, vedremo come evolveranno le sensazioni. Forse è anche perché sono arrivato da poco e non sono ancora entrato completamente nella modalità gara. In passato mi sono giocato campionati a Valencia e lì davvero senti lo stomaco chiudersi per la tensione. Adesso voglio semplicemente continuare con la stessa mentalità e continuare a fare punti, come abbiamo fatto in questa seconda parte della stagione.”

In chiusura, a Marquez è stato chiesto un commento sulle recenti dichiarazioni di Jorge Martin, secondo cui il campionato sarebbe ormai nelle sue mani. Lo spagnolo della Ducati ha risposto in maniera asciutta e significativa:

“Potevano perderlo solo loro.” ha replicato Márquez con espressione seria, prima di allontanarsi.

4.3/5 - (26 votes)