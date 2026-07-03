WDW 2026 | Bagnaia: “Porterò sempre con me ciò che Ducati ha rappresentato”

Giornata di conferenze stampa per il World Ducati Week, che coincide con il centenario della casa di Borgo Panigale. Il WDW 2026 (3–5 luglio, Misano World Circuit) è stato concepito infatti come la celebrazione definitiva dei 100 anni di Ducati, fondata il 4 luglio 1926.

Presenti i piloti che parteciperanno alla Race of Champions il cui format è cambiato. Sabato 4 luglio ci saranno le prove e domenica la gara.

La Lenovo Race of Champions è come sempre, il cuore pulsante del weekend. Una gara unica al mondo, dove piloti MotoGP e Superbike scendono in pista insieme sulla stessa griglia, tutti in sella a Panigale V4 preparate per l’occasione.

In pista Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Michele Pirro, Nicolò Bulega, Alvaro Bautista, Yari Montella, Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra e Tarran Mackenzie.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia WDW 2026 e Addio Ducati Fine Stagione

“Per quanto riguarda la mia storia con Ducati, dopo otto stagioni è impossibile riassumere tutto con poche parole. Abbiamo vissuto molti più momenti belli che difficili, soprattutto nelle ultime due stagioni, ma voglio ricordare quelli positivi.

Sono stato felice di far parte di questa famiglia e porterò sempre con me ciò che Ducati ha rappresentato per me.

Continuerò a essere un tifoso, e dalla prossima stagione sarò dall’altra parte, ma adesso voglio solo godermi davvero quest’ultimo periodo e sentire l’energia di sempre.”

Il World Ducati Week 2026 non è soltanto un raduno, ma la celebrazione definitiva dei 100 anni di Ducati, un evento che ha trasformato Misano e la Riviera in un gigantesco palcoscenico dedicato alla passione, alla storia e al futuro della Rossa di Borgo Panigale. Tre giorni di festa, dal 3 al 5 luglio, che hanno richiamato migliaia di appassionati da tutto il mondo per un’edizione che, già alla vigilia, era stata annunciata come “La più grande di sempre.”

Un’edizione speciale: 100 anni di storia, innovazione e comunità

Il WDW 2026 ha messo al centro la comunità Ducati, quella che ha accompagnato il marchio dal 1926 a oggi. Il paddock di Misano è diventato un museo vivente: moto storiche, prototipi, modelli celebrativi, esposizioni immersive e un nuovo Heritage Village che ha raccontato “100 anni, 100 storie, una leggenda”.

La serie celebrativa Collezione 100 ha attirato l’attenzione di tifosi e collezionisti, mentre la Superleggera V4 Centenario è stata la regina indiscussa dell’area espositiva.

Le novità del WDW 2026

Heritage Village con esposizioni dedicate al Centenario

Mostra “Feelings Designed by Ducati” a Riccione, con bozzetti, caschi Drudi Performance e la Panigale V4 Tricolore

Nuova Web App WDW, con mappe interattive e contenuti esclusivi

FantaWDW, il gioco ufficiale per creare la propria squadra della Race of Champions

Contest creativo per il logo ufficiale, vinto da Giulia Fiumana, che premierà il vincitore sul podio

WDW Off, eventi diffusi tra Misano, Riccione e la Riviera

Le leggende Ducati: Stoner, Bayliss, Capirossi, Fogarty

Il WDW 2026 ha riunito alcune delle figure più iconiche della storia Ducati.

Casey Stoner, Troy Bayliss, Loris Capirossi e Carl Fogarty hanno partecipato al Lap of Honour, incontrato i tifosi e raccontato aneddoti che attraversano decenni di storia sportiva.

5/5 - (1 vote)