Il mondo dei motori in lutto: ci ha lasciati Marc van der Straten

Lutto nel mondo de motori, oggi 5 luglio 2026 ci ha lasciati Marc van der Straten. Non è stato soltanto un proprietario di Team, né semplicemente un appassionato di motori: è stato un custode di valori, un costruttore di opportunità, un visionario capace di trasformare la passione in eredità.

Nel paddock, il suo nome non evocava solo vittorie, ma un modo di intendere le corse fatto di rispetto, dedizione e famiglia. La sua presenza, inconfondibile come il cappellino a scacchi che portava con orgoglio, era un simbolo di entusiasmo genuino e di un amore per il Motorsport che non ha mai conosciuto confini.

Marc ha lasciato un segno che non si cancella: un’eredità che continua a correre, a crescere, a ispirare. E oggi, mentre il mondo delle due e quattro ruote lo saluta, lo fa con la certezza che la sua storia rimarrà per sempre parte della nostra. Ecco la nota del Team belga pubblicata attraverso i social:

L’Elf Marc VDS Racing Team piange la scomparsa del suo carismatico fondatore e proprietario Marc van der Straten, che si è spento serenamente questa mattina (5 luglio) nella sua casa in Svizzera.

Imprenditore di fama internazionale, è stata l’indelebile passione di Marc per il Motorsport a renderlo un nome conosciuto in tutto il mondo tra gli appassionati delle corse a due e quattro ruote.

Il suo amore per il Motorsport gli fu trasmesso dal padre, ex pilota, e fu proprio quell’entusiasmo condiviso a spingerlo verso una vita dedicata alle corse.

Dopo aver ottenuto successi come proprietario di team in diverse discipline automobilistiche, Marc intraprese quello che sarebbe diventato un viaggio straordinario nel motociclismo mondiale nel 2010, quando diede vita a un progetto ambizioso per partecipare alla stagione inaugurale del Campionato del Mondo Moto2.

Guidato dall’instancabile desiderio di emozioni e successi, il team Marc VDS conquistò il titolo Moto2 nel 2014, 2017 e 2019 con Tito Rabat, Franco Morbidelli e Alex Marquez.

È stato la forza trainante dietro la creazione di una dinastia unica nel mondo delle corse: il marchio Marc VDS ha infatti gareggiato anche in MotoE, Moto3 e MotoGP, e oggi è presente in Moto2, WorldSBK e nella nuova avventura dell’EWC.

Con immenso orgoglio, Marc ha visto la sua livrea Marc VDS ottenere oltre 100 podi in tutte le categorie del Mondiale, l’ultimo dei quali firmato da Sam Lowes in WorldSBK a MotorLand Aragon.

Oltre a essere il capo, Marc era una figura fuori dal comune, riconoscibile ovunque grazie al suo iconico cappellino a scacchi.

Vincere era speciale per lui, ma lo era altrettanto la ricerca dell’eccellenza dentro e fuori dalla pista. Marc VDS non è solo un team: è una famiglia. E uno dei suoi più grandi piaceri era vederla crescere e avere successo grazie al lavoro e alla dedizione.

Marc ha creato ricordi che dureranno per sempre. E non lo dimenticheremo mai, così come non dimenticheremo ciò che ha fatto per aiutare tanti a inseguire e realizzare i propri sogni in una vita davvero straordinaria.

Tutta la redazione di Motorionline si stringe intorno alla famiglia e a tutti gli amici di Marc van der Straten.