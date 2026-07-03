MotoGP | VR46 Racing Team confermato Factory Supported Team Ducati

Il VR46 Racing Team e Ducati hanno ufficializzato il rinnovo dell’accordo che conferma la squadra di Tavullia come Factory Supported Team della Casa di Borgo Panigale. L’intesa, avviata nel 2025, viene estesa per altre tre stagioni, assicurando la collaborazione fino al 2029.

Il prolungamento del contratto ribadisce la solidità e la fiducia reciproca di un progetto che, dal 2022, ha mostrato continuità e crescita costante. Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team si è affermato rapidamente come riferimento in MotoGP, conquistando dal 2025 il ruolo di Ducati Factory Supported Team. Una sinergia tutta italiana che ha portato a 4 vittorie, 16 podi e 1792 punti nei Campionati Costruttori.

I risultati ottenuti nelle ultime due stagioni hanno spinto VR46 e Ducati a confermare integralmente il programma avviato nel 2025. Anche nel prossimo campionato la struttura tecnica resterà invariata: nel box ci saranno due Ducati Desmosedici GP, una in versione ufficiale con aggiornamenti durante l’anno e una in configurazione standard, entrambe seguite dal personale tecnico Ducati già integrato nel team.

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