SBK | Gp Jerez Gara 1: trionfo di Bulega in Gara 1, secondo Sam Lowes e terzo Iker Lecuona

L’epilogo di Gara 1 a Jerez è un’altra vittoria di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) in questo WorldSBK 2026. Il campione ha dominato la corsa, battendo Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) secondo, che pur dimostrando di essere un grande interprete del tracciato andaluso, non ha mai impensierito il leader dalla classifica. Abbonato in tutte le sessioni al terzo posto, Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) si aggiudica un meritato podio sulla pista casalinga. Bella lotta nelle posizioni subito dietro, dove un galvanizzato Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) giunge quarto, vincendo il confronto interno al team con Yari Montella (Barni Spark Racing Team), in quello che è l’ultimo scampolo di stagione. Sesto Alberto Surra (Motocorsa Racing), scattato molto bene è stato rimontato da Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che veloce anche con gomme usurate, da la sensazione di poter passare il pilota di Motocorsa, ma servirebbe almeno un giro in più.

In ottava posizione troviamo Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), autore di un bel duello “british” insieme a Tom Bridewell (Ducati Advocates). Decimo Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), che con la seconda Bimota soffia la top ten a Jake Dixon (Honda HRC). Docdicesimo Loris Baz (MGM Optical Express Racing), seguito da Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), con la prima Yamaha al traguardo, dopo che il suo compagno Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) si è ritirato posteggiando a lato pista una YZF-R1 letteralmente in fiamme. Mai in lotta per una posizione da classifica, Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) conclude quattordicesimo davanti a Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e un anonimo Somkiat Chantra (Honda HRC). Senza Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), ritiratosi quando mancavano ancora undici giri, l’unica BMW a vedere la bandiera a scacchi è qualla di Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), fuori dalla score zone. Diciassettesimo Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e come sempre ultime le due Yamaha di Motoxracing guidate da Twan Smits (Motoxracing) e Mattia Rato (Motoxracing).

Superbike Gp Jerez Gara 1 Top Six:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

4. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

5. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

6. Alberto Surra (Motocorsa Racing)