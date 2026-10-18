SBK | Gp Jerez Superpole Race: Bulega non lascia nulla agli avversari e vince anche l’ultima Superpole Race dell’anno. Secondo Lecuona davanti a Sam Lowes staccato

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) non si accontenta mai e vince anche l’ultima Superpole race dell’anno. Il campione del mondo partirà primo anche in Gara 2, dimostrando di non cedere a una giustificata rilassatezza e voler dominare fino alla fine. Secondo, il compagno di tante doppiette, Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), capace di tenere il ritmo e staccare di quasi cinque secondi Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), terzo in questa gara sprint. Si rimodella la griglia di partenza con Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) quarto, Yari Montella (Barni Spark Racing Team) quinto e il compagno di squadra Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), sesto. Autore di una bella rimonta, Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) partirà settimo, davanti ad Alberto Surra (Motocorsa Racing) e la Yamaha di Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha).

Decima casella per Tom Bridewell (Ducati Advocates), che ha vinto lo scontro diretto con Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), mentre in dodicesima posizione troviamo Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team). Tredicesimo Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), seguito da Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e Jake Dixon (Honda HRC). Fuori dai quindici Loris Baz (MGM Optical Express Racing), che precede Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e l’evanescente Somkiat Chantra (Honda HRC). Solo diciannovesimo Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che dopo l’annuncio di volersi smettere con la Superbike, sembra impossibilitato a concludere in modo glorioso. Ventesimo Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e ultimo Twan Smits (Motoxracing). Non conclude la prova l’altra Yamaha di Motoxracing affidata al talentuoso Mattia Rato (Motoxracing).

Superbike Gp Jerez Superpole Race results; Starting grid Race 2:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.797

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +4.740

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +8.350

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +9.292

6. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +10.038

7. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +10.738

8. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +15.039

9. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +15.295