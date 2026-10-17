SBK | Gp Jerez Superpole: va a Bulega l’ultima Superpole dell’anno, miglior tempo davanti a Sam Lowes e Lecuona

1’36.643 è il tempo con cui Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) firma l’ultima Superpole dell’anno. anche a Jerez de la Frontera, il neo campione del mondo è stato il più veloce, ritrovando in questo round un rivale come Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), veloce sin dal primo turno del venerdì e capace di tenersi dietro Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) nella sua pista di casa. Con la Ducati del team VDS tra le due ufficiali Aruba.it, si chiude la prima fila di Gara1, mentre in seconda troviamo Yari Montella (Barni Spark Racing Team), con il quarto tempo, davanti ad Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) quinto e Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) con il sesto crono. La terza fila si apre con Tom Bridewell (Ducati Advocates), molto a suo agio sull’asfalto andaluso, tanto da tenere dietro uno dei mattatori di Estoril come Alberto Surra (Motocorsa Racing) e il veterano specialista di Jerez, Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team).

In decima posizione abbiamo Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), seguito da Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) e Jake Dixon (Honda HRC), con la migliore delle due Honda. Un po’ deludente la prestazione di Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) che non va oltre il tredicesimo tempo, mentre Loris Baz (MGM Optical Express Racing) si impone su Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) che chiude quindicesimo. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) è fuori dai primi quindici e a lui si accodano Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e l’impalpabile Somkiat Chantra (Honda HRC). Poi, sono solo Yamaha nelle ultime quattro caselle dello schieramento con Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), Twan Smits (Motoxracing), scivolato senza conseguenze durante la qualifica e Mattia Rato (Motoxracing) in coda al gruppo.

Superbike Gp Jerez, Superpole Top Six- I tempi finali:

1. Nicolò Bulega(Aruba.it Racing – Ducati) 1’36.643

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.317

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.455

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.738

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.800

6. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +0.996