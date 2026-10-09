SBK | Gp Estoril FP: domina le prove Bulega, ma Surra è secondo in entrambe le sessioni. Terzo Lecuona

Giornata di prove libere all’Estoril per il Superbike World Championship, che si è conclusa con Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) davanti a tutti in 1’35.432. Un risultato attendibile, ma non scontato, poiché al secondo posto e con un distacco minimo, troviamo Alberto Surra (Motocorsa Racing), che dopo una prima parte di stagione altalenante, in questo finale coniuga sostanza e prestazione, arrivando a 0.066 secondi dal campione del mondo. Terzo tempo per il dominatore di Cremona Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), staccato di soli 0.084 secondi.

Bella lotta anche dietro, dove il beniamino di casa Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) firma il quarto tempo davanti ad un convincente Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), più in forma che mai. Sesto Yari Montella (Barni Spark Racing Team), che non molla i big, anche in vista delle gare. Obbiettivo del centauro di Barni Racing, conquistare il titolo piloti indipendenti, bissando quello del suo team. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) segna il settimo temnpo, seguito da un Jake Dixon (Honda HRC) totalmente recuperato. Nono è Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), il più esperto di questo tracciato, che tiene a bada un buon Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), autore del decimo tempo.

Subito fuori dalla top ten troviamo Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), più arretrato del solito, seguito da Somkiat Chantra (Honda HRC) e Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), scivolato nelle prove del mattino e un po’ in difficoltà in tutta la giornata. Con la prima delle Yamaha, solo quattordicesimo è Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), che precede Loris Baz (MGM Optical Express Racing), presente anche qui in sostituzione dell’infortunato Tarran MacKenzie. Solo sedicesimo Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che non ricalca le gesta del compagno di squadra, mentre Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) formano un tris tutto made in Iwata. Ventesimo Tom Bridewell (Ducati Advocates), particolarmente attardato, mentre completano la graduatoria dei tempi Mattia Rato (Motoxracing) e Twan Smits (Motoxracing).

Superbike Gp Estoril: Combinata FP Top Six – I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’35.432

2. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.066

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.84

4. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.384

5. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.412

6. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.431

Gli orari della Superbike 2026 a Estoril

Sab 10 OTTOBRE

FP3 10:40

Superpole 12:15

RACE 1 16:30