MotoGP | GP Indonesia 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Mandalika International Circuit
05:38 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 09:00 con la Sprint Race!
Dietro a Fernandez Bezzecchi, Di Giannantonio, Marquez, Martin, Aldeguer, Ogura, Alex Marquez, Acosta, Bagnaia, Morbidelli e Quartararo
05:36 La Pole Position va a Raul Fernandez, prima pole in MotoGP
05:35 🏁 BANDIERA A SCACCHI
Top Ten: Fernandez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Marquez, Martin, Aldeguer, Ogura, Alex Marquez, Acosta, Bagnaia
05:33 Crash Aldeguer
Di Giannantonio terzo dietro a Fernandez e Bezzecchi, Marquez quarto
05:31 Fernandez in testa, Martin si porta in quarta posizione
Primi a tornare inn pista Fernandez, Marquez e Martin
Tutti i piloti ai box, si monta la seconda gomma per il secondo tentativo
Top Ten Bezzecchi, Fernandez, Marquez, Di Giannantonio, Alex Marquez, Acosta, Martin, Bagnaia e Morbidelli
05:25 Bezzecchi in testa con 1:28.961
05:23 Bezzecchi e Fernandez si portano in seconda e terza posizione rispettivamente a 0.025s e 0.357s
Primi riscontri cronometrici della Q2, Marc Marquez in testa con 1:29.265
In pista Quartararo, Morbidelli, Fernandez, Acosta, Di Giannantonio, Aldeguer, Bagnaia, Bezzecchi, Alex Marquez, Ogura, Martin e Marc Marquez
05:20 🚦 SEMAFORO VERDE! Parte la Q2
Clicca qui per i risultati delle Q1 del GP di Indonesia MotoGP
Q1! TOP 10: Aldeguer, Ogura, Rins, Bastianini, Marini, Binder, Miller, Vinales, Razgatlioglu e Zarco
05:11 🏁 BANDIERA A SCACCHI! I giochi sono fatti. Passano in Q2 Aldeguer e Ogura
05:10 Crash Moreira curva 1, rider ok
05:09 Crash Bastianini, rider ok
05:07 Crash Miller, Zarco e Ogura (stava facendo il miglior tempo, ndr), cadute separate, riders ok
05:05 Aldeguer in testa con 1:29.639
05:03 Piloti di nuovo in pista per il secondo tentativo con gomma soft
05:01 Tutti i piloti ai box
05:00 “Pioggia” di caschi “Rossi”, Aldeguer abbassa e gira in 1:29.745, ma Ogura si porta in testa con 1:29.729, terzo Bastianini, quinto Marini
Crash Zarco curva 10, rider ok
04:58 Primi riscontri cronometrici, Aldeguer comanda la sessione davanti a Rins e Marini
Due italiani in Q1, Enea Bastianini e Luca Marini
In pista anche Toprak Razgatlioglu a cui era uscita la spalla, il turco del Pramac Racing Yamaha ci prova
04:55 🚦 SEMAFORO VERDE! Parte la Q1
Clicca qui per i risultati delle FP2 del GP di Indonesia MotoGP
TOP 10 FP2: Bezzecchi, Fernandez, Marquez, Di Giannantonio, Martin, Acosta, Ogura, Aldegeur, Bagnaia, Alex Marquez
04:43 BANDIERA A SCACCHI!
04:41 Fernandez si porta in seconda posizione a 0.174s da Bezzecchi
Nuovi orari causati dalla bandiera rossa, 04:55 Q1, 05:20 Q2
04:37 Abbassa ancora Bezzecchi, il vantaggio su Marquez è di 0.311s
04:35 Le posizioni degli italiani: Bezzecchi 1°, Di Giannantonio 4°, Bastianini 10°, Bagnaia 11°, Marini 15°, Morbidelli 17°,
04:34 Crash Aleix Espargarò curva 12, rider ok
Dodicesima piazza per Bagnaia, 14esima per Bastianini, 15esima per Marini, 17esima per Morbidelli
04:31 Top Ten Bezzecchi, Marquez, Fernandez, Martin, Ogura, Acosta, Di Giannantonio, Aldeguer, Quartararo, Zarco
04:25 Piloti di nuovo in pista, problemi ad una spalla per Razgatlioglu
04:20 Brutta caduta di Toprak Razgatlioglu, Red Flag
04:15 FP2 INIZIATE! Subito tutti i piloti in pista, Air: 29ºC, Ground: 55ºC, Wind: 7Km/h SW
Diretta Qualifiche GP Indonesia MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Mandalika International Circuit, dove, a partire dalle 04:50 (orario italiano, ndr) si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Indonesia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.
Nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Raul Fernandez che ha preceduto Marco Bezzecchi e Jorge Martin per la tripletta Aprilia. Quarto tempo per Pedro Acosta, seguito da Marc Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio.
Qualificati direttamente alla Q2 anche Fabio Quartararo, Alex Marquez, Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia. Costretti alla Q1 tra gli altri i nostri Luca Marini ed Enea Bastianini.
Raul Fernandez il più veloce nel venerdì di Mandalika
#MotoGP #MotoGP2026 #IndonesianGP 🇮🇩 #Motorionline Dietro al pilota SuperFile Trackhouse MotoGP Team hanno chiuso le RS-GP di #MarcoBezzecchi e #JorgeMartin, #MarcMarquez chiude quinto https://t.co/9ANMb7pLzR
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 9, 2026
DIRETTA QUALIFICHE GP INDONESIA DALLE 04:50
Foto: Michelin
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