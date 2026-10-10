Diretta MotoGP

MotoGP | GP Indonesia 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Mandalika International Circuit

di Alessio Brunori10 Ottobre, 2026
MotoGP | GP Indonesia 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Indonesia 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

05:38 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 09:00 con la Sprint Race!

Dietro a Fernandez Bezzecchi, Di Giannantonio, Marquez, Martin, Aldeguer, Ogura, Alex Marquez, Acosta, Bagnaia, Morbidelli e Quartararo

05:36 La Pole Position va a Raul Fernandez, prima pole in MotoGP

05:35 🏁 BANDIERA A SCACCHI

Top Ten: Fernandez, Bezzecchi, Di Giannantonio, Marquez, Martin, Aldeguer, Ogura, Alex Marquez, Acosta, Bagnaia

05:33 Crash Aldeguer

Di Giannantonio terzo dietro a Fernandez e Bezzecchi, Marquez quarto

05:31 Fernandez in testa, Martin si porta in quarta posizione

Primi a tornare inn pista Fernandez, Marquez e Martin

Tutti i piloti ai box, si monta la seconda gomma per il secondo tentativo

Top Ten Bezzecchi, Fernandez, Marquez, Di Giannantonio, Alex Marquez, Acosta, Martin, Bagnaia e Morbidelli

05:25 Bezzecchi in testa con 1:28.961

05:23 Bezzecchi e Fernandez si portano in seconda e terza posizione rispettivamente a 0.025s e 0.357s

Primi riscontri cronometrici della Q2, Marc Marquez in testa con 1:29.265

In pista Quartararo, Morbidelli, Fernandez, Acosta, Di Giannantonio, Aldeguer, Bagnaia, Bezzecchi, Alex Marquez, Ogura, Martin e Marc Marquez

05:20 🚦 SEMAFORO VERDE! Parte la Q2

Clicca qui per i risultati delle Q1 del GP di Indonesia MotoGP

Q1! TOP 10: Aldeguer, Ogura, Rins, Bastianini, Marini, Binder, Miller, Vinales, Razgatlioglu e Zarco

05:11 🏁 BANDIERA A SCACCHI! I giochi sono fatti. Passano in Q2 Aldeguer e Ogura

05:10 Crash Moreira curva 1, rider ok

05:09 Crash Bastianini, rider ok

05:07 Crash Miller, Zarco e Ogura (stava facendo il miglior tempo, ndr), cadute separate, riders ok

05:05 Aldeguer in testa con 1:29.639

05:03 Piloti di nuovo in pista per il secondo tentativo con gomma soft

05:01 Tutti i piloti ai box

05:00 “Pioggia” di caschi “Rossi”, Aldeguer abbassa e gira in 1:29.745, ma Ogura si porta in testa con 1:29.729, terzo Bastianini, quinto Marini

Crash Zarco curva 10, rider ok

04:58 Primi riscontri cronometrici, Aldeguer comanda la sessione davanti a Rins e Marini

Due italiani in Q1, Enea Bastianini e Luca Marini

In pista anche Toprak Razgatlioglu a cui era uscita la spalla, il turco del Pramac Racing Yamaha ci prova

04:55 🚦 SEMAFORO VERDE! Parte la Q1

Clicca qui per i risultati delle FP2 del GP di Indonesia MotoGP

TOP 10 FP2: Bezzecchi, Fernandez, Marquez, Di Giannantonio, Martin, Acosta, Ogura, Aldegeur, Bagnaia, Alex Marquez

04:43 BANDIERA A SCACCHI!

04:41 Fernandez si porta in seconda posizione a 0.174s da Bezzecchi

Nuovi orari causati dalla bandiera rossa, 04:55 Q1, 05:20 Q2

04:37 Abbassa ancora Bezzecchi, il vantaggio su Marquez è di 0.311s

04:35 Le posizioni degli italiani: Bezzecchi 1°, Di Giannantonio 4°, Bastianini 10°, Bagnaia 11°, Marini 15°, Morbidelli 17°,

04:34 Crash Aleix Espargarò curva 12, rider ok

Dodicesima piazza per Bagnaia, 14esima per Bastianini, 15esima per Marini, 17esima per Morbidelli

04:31 Top Ten Bezzecchi, Marquez, Fernandez, Martin, Ogura, Acosta, Di Giannantonio, Aldeguer, Quartararo, Zarco

04:25 Piloti di nuovo in pista, problemi ad una spalla per Razgatlioglu

04:20 Brutta caduta di Toprak Razgatlioglu, Red Flag

04:15 FP2 INIZIATE! Subito tutti i piloti in pista, Air: 29ºC, Ground: 55ºC, Wind: 7Km/h SW

Diretta Qualifiche GP Indonesia MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Mandalika International Circuit, dove, a partire dalle 04:50 (orario italiano, ndr) si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Indonesia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Raul Fernandez che ha preceduto Marco Bezzecchi e Jorge Martin per la tripletta Aprilia. Quarto tempo per Pedro Acosta, seguito da Marc Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Fabio Quartararo, Alex Marquez, Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia. Costretti alla Q1 tra gli altri i nostri Luca Marini ed Enea Bastianini.

Raul Fernandez il più veloce nel venerdì di Mandalika

DIRETTA QUALIFICHE GP INDONESIA DALLE 04:50

Foto: Michelin

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