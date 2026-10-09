MotoGP | GP Indonesia Day 1, Martin: “Al momento siamo un po’ lontani”

Il leader della classifica iridata Jorge Martin ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Indonesia in terza posizione.

Il pilota dell’Aprilia, che nelle prove della mattinata si era trovato a suo agio in sella alla moto della casa di Noale, ha trovato più difficoltà nel pomeriggio soprattutto con la parte anteriore della sua RS-GP26.

In questo momento non si sente di poter lottare per la vittoria ma se la squadra riuscirà a risolvere il problema all’avantreno della sua RS-GP26 allora potrà essere della partita.

Per quanto riguarda i favoriti oltre a Raul Fernandez che ha ottenuto il miglior tempo con tanto di record della pista, ci mette anche il suo rivale nella corsa al titolo Marc Marquez, che ha chiuso si quinto, ma con un passo ottimo per quanto riguarda la gara.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Indonesia mandalika MotoGP 2026

“Onestamente, ho avuto qualche problema con la gomma anteriore. È strano, perdevo la parte anteriore ovunque, quindi ho perso molta fiducia” – ha detto ‘Martinator’ così come riportato da marca.com – “Non riuscivo a trovare un ritmo, ho fatto molti errori. Sento di avere la velocità, ma non sono riuscito a fare molti giri. Quando sono entrato in modalità tentativo di giro veloce, tutto è diventato normale con la gomma anteriore, ma non avevo quell’extra per spingere per un giro fantastico. Sicuramente ho fatto un buon giro, ma non incredibile.

Raul (Fernandez) è un passo avanti. Ci sono sempre grandi rivali. Qui, sembra che Raul sia piuttosto forte, ma anche Marc (Marquez) è forte. Eravamo molto vicini in termini di un giro o di ritmo, al mattino e al pomeriggio. Marc ci sarà, come sempre.

Sono lontano da dove vorrei essere, davvero. Sento di aver sofferto durante tutte le prove. La mattina mi sentivo molto bene, ho fatto il mio miglior giro alla fine, con gomme molto usate, ma, nel pomeriggio, qualcosa è cambiato e ho sofferto molto con la parte anteriore; Spero che risolveremo quel problema entro domani. Se riusciranno a sistemarlo, sarò più sicuro e sicuramente posso lottare per vincere, ma, al momento, siamo un po’ lontani.

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