SBK | Gp Donington Park Superpole Race: Lecuona scivola al secondo giro e vince Bulega. Ottimo Montella che partirà secondo in Gara 2

C’è ancora Gara 2 da disputare, ma a Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) è bastata la prova sprint della domenica mattina per ritornare alla normalità e vincere la sua sedicesima Superpole Race consecutiva della stagione. Complice del fatto, la scivolata di Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) al secondo giro, che all’ultima curva ha perso l’anteriore mentre era saldamente al comando. Lo spagnolo partirà dall’ultima casella. Sorprendente come in Gara 1, Yari Montella (Barni Spark Racing Team) conclude secondo dopo essere stato in testa per un’intera tornata. Giusto il tempo che è servito a Bulega per superarlo, mettendo la zampata decisiva sulla corsa. Gara di dieci giri che vede tornare sul podio Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), che conquista così la prima fila per la seconda manche. Quarto posto del gemello di Sam, Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), davanti al compagno Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) e a Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) che si conferma sesto anche in questa sessione. Dalla terza fila scatteranno invece nell’ordine Tom Bridewell (Ducati Advocates), specialista di Donington, Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), attualmente l’unico pilota Yamaha a brillare un po’ e un inossidabile Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), che esalta le prestazioni dell’unica Kawasaki della categoria.

Decimo Jonathan Rea (Honda HRC), unico vero baluardo Honda, che precede Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) e Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha). L’italiano apre l’elenco delle Yamaha classificate con Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e Mattia Rato (Motoxracing) tutti in fila. Diciassettesima e diciottesima le altre due Honda, rispettivamente di Jake Dixon (Honda HRC) e Somkiat Chantra (Honda HRC) e le due BMW con Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ultime, laddove qualcosa non deve aver funzionato correttamente.

Superbike Gp Donington Superpole Race results; Starting grid Race 2:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

5. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

6. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

7. Tom Bridewell (Ducati Advocates)

8. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha)

9. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team)