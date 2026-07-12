Moto2 | Gp Germania Gara: vittoria di Ivan Ortola

Moto2 GP Germania Sachsenring Gara – Ivan Ortola ha conquistato la vittoria del Gran Premio della Germania. Il pilota del team QJ MOTOR – GALFER – MSI ha difeso la sua prima posizione fino alla bandiera a scacchi, precedendo Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team) e la Boscoscuro di Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) che completa il podio.

Quarta posizione per Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), seguito da Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) e da Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) segue in settima posizione, davanti ai piloti del team Red Bull KTM Ajo, Jose Antonio Rueda e Collin Veijer. Buona gara di Luca Lunetta (SpeedRS Team) che chiude la Top 10 della classifica.

Gli altri italiani: 16esimo Tony Arbolino, caduta per Celestino Vietti.

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