MotoGP | GP Germania 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito del Sachsenring
di Jessica Cortellazzi12 Luglio, 2026
Diretta MotoGP GP Germania Sachsenring – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!
A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Sachsenring.
Ieri, Marc Marquez aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race, davanti ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.
#MotoGP #MotoGP2026 #GermanGP 🇩🇪 #Motorionline Tripletta @ducaticorse con #AlexMarquez secondo, #Aprilia in "difesa", #PeccoBagnaia chiude settimo https://t.co/hXZbeKUVJH
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) July 11, 2026
La pole position era andata sempre a Marc Marquez
DIRETTA MOTOGP GP GERMANIA DALLE 14:00
Foto: Michelin
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