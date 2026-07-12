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MotoGP | GP Germania 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal circuito del Sachsenring

di Jessica Cortellazzi12 Luglio, 2026
MotoGP | GP Germania 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Germania 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta MotoGP GP Germania Sachsenring – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Sachsenring.

Ieri, Marc Marquez aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race, davanti ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

La pole position era andata sempre a Marc Marquez

DIRETTA MOTOGP GP GERMANIA DALLE 14:00

Foto: Michelin

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