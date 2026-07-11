MotoGP | GP Germania, aggiornamento su Bezzecchi: frattura scomposta clavicola sinistra

Brutte notizie per Marco Bezzecchi dopo la caduta avvenuta nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring. Il pilota dell’Aprilia è stato trasportato al centro medico del circuito per gli accertamenti del caso, che hanno confermato un infortunio serio.

Sottoposto a un esame radiografico sotto la supervisione del direttore medico della MotoGP, il dottor Angel Charte, Bezzecchi ha riportato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Un quadro clinico che rende necessario un intervento chirurgico per consentire il miglior recupero possibile.

L’operazione sarà eseguita in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini, mentre il pilota Aprilia è pronto a fare rientro nel nostro Paese il prima possibile per sottoporsi all’intervento.

Per il momento non sono stati comunicati i tempi di recupero né è stata presa una decisione sulla sua presenza ai prossimi appuntamenti del Mondiale MotoGP. Molto dipenderà dall’esito dell’operazione e dall’evoluzione del percorso riabilitativo nei prossimi giorni.

Aprilia ha confermato che seguiranno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del pilota non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Auguriamo al Bez una pronta guarigione!