SBK | Gp Donington Park Gara 2: trionfa Bulega e fa doppietta con Lecuona. Ducati è campione del mondo costruttori

È durato meno di ventiquattr’ore il digiuno di vittorie di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), che dopo essersi arreso alla sontuosa prestazione di Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) in Gara 1, ha rimesso le cose in chiaro vincendo Superpole Race e Gara 2 a Donington Park. L’ottavo round del FIM Superbike World Championship va in archivio con il primo titolo già asseganto e Ducati è campione del mondo costruttori 2026. Un successo raggiunto soprattutto con le vittorie del suo pilota di punta e leader del campionato Bulega, che ha spesso fatto doppietta con il compagno Lecuona, ma anche grazie ai tanti team Ducati che si sono spesso piazzati a podio o nelle prime posizioni. Addirittura con sei moto nei primi sei posti, proprio come nella prima manche. Terzo posto di Yari Montella (Barni Spark Racing Team) che in Inghilterra è stato il pilota indipendente di riferimento per tutti, alzando bandiera solo contro le imbattibili ufficiali del duo di testa. A podio in tutte e tre le prove, consolida il terzo posto in campionato e la leadership della classifica Independents per sè e il team Barni.

Dietro di lui un altro italiano, Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), che qui ha riacceso la luce sulla sua stagione andando spesso alla caccia di punti importanti e battendo, in questo caso il compagno Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), sfidato sin sotto il traguardo sulle due splendide Bimota tricolore. Al quinto posto di Alex, fa da cornice il sesto di Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), il Kawasaki solitario in grande spolvero a Donington, che conquista punti e genera l’unico movimento importante in classifica, inserendosi all’ottavo posto generale. Settima posizione di Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), che con il fratello gemello ha ingaggiato una mismatch familiare, prima di accusare problemi alla moto e calare drasticamente nelle prestazioni. Questo piazzamento è il massimo raggiungibile dal britannico che ha giustamente conservato la poca affidabilità rimasta per arrivare in fondo. Ottavo Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), abile a rimontare dopo una partenza sfavorevole, in cui è stato sopravanzato da vari piloti. Migliorato nella seconda parte di gara, è riuscito a passare Vierge poco prima del traguardo.

Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) conclude al nono posto e si conferma la migliore Yamaha del weekend, mentre tocca ad Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) chiudere la top ten dopo un duello d’altri tempi con Rea, lasciato poi indietro nel finale. Undicesimo Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), più veloce del suo tallonatore di fiducia Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che ha provato a suonare la carica a BMW, ma non è andato oltre la dodicesima posizione. Tredicesimo Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), davanti a Jonathan Rea (Honda HRC), che pur in versione collaudatore è andato sempre più forte dei titolari HRC e a Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), ancora acciaccato in questo round. Fuori dalla score zone c’è Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che batte Jake Dixon (Honda HRC) e l’eroico Mattia Rato (Motoxracing), sempre alle prese con un mezzo non al top.

Completa l’ordine d’arrivo Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), che chiude in diciannovesima posizione, dopo un’innocua scivolata che lo ha pesantemente attardato. Non si classificano Somkiat Chantra (Honda HRC), caduto con Sofuoğlu e lo sforunatissimo Tom Bridewell (Ducati Advocates), ritiratosi a inizio gara per guasto meccanico.

Mattia Rato (Motoxracing)

Superbike Gp Donington, classifica piloti dopo 8 round:

_1. 491 pts. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

_2. 358 pts. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

_3. 211 pts. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

_4. 182 pts. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

_5. 177 pts. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

_6. 153 pts. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

_7. 145 pts. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

_8. 110 pts. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team)

_9. 107 pts. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

10. 106 pts. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)