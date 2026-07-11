SBK | Gp Donington Park Gara 1: vince Lecuona che interrompe la serie record di vittorie di Bulega, secondo dietro allo spagnolo

Gara 1 a Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), che interrompe la serie di vittorie consecutive di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), per cui Donington Park resta la pista tabù, dove non ha mai trionfato. Un successo meritato per lo spagnolo che ha condotto una corsa all’attacco, rispondendo ai tentativi di sorpasso del leader del campionato con altrettante manovre vincenti. Una bella lotta in testa con le due Ducati ufficiali attacate e sugli stessi tempi per tutta la prova.

Molto positiva anche la gara di Yari Montella (Barni Spark Racing Team), che si è meritato un terzo posto da pilota di alto livello limitando, per ora, il favore dei britannici su questo particolare tracciato. Inglesi che non sono mancati del tutto al primo appuntamento con la storia di questo round grazie al quarto posto di Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e al quinto di Tom Bridewell (Ducati Advocates), molto in forma per l’occasione. Sesto Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), sceso di qualche posizione in partenza, ha disputato una seconda parte di gara molto aggressiva andando a riprendere e superare un avversario dietro l’altro, fino a tagliare il traguardo nella posizione dello schieramento.

Dopo sei Ducati nelle prime sei posizioni, al settimo posto troviamo la Bimota di Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), che oltre a giocarsela con Baldassarri, ha messo dietro la Kawasaki ufficiale di Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), ottavo all’arrivo. Nono posto per Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), titolare della seconda Bimota e di una top ten incoraggiante e chiusa dal primo pilota Yamaha della classifica, Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha). Undicesimo Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che dopo un’ottima partenza è gradualmente calato, con alle spalle Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che si è tolto la soddisfazione di tener dietro l’ufficiale Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha).

Quattordicesimo Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), in rimonta di varie posizioni in una giornata decisamente no tra le curve inglesi e quindicesimo posto per Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che porta a casa un punto al rientro dall’infortunio. Fuori dalla score zone c’è per primo Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), sempre in lotta con Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), diciassettesimo davanti alla HRC di Jake Dixon (Honda HRC). Migliora Mattia Rato (Motoxracing) che chiude in diciannovesima posizione precedendo l’altra Honda all’arrivo di Somkiat Chantra (Honda HRC). Sfortuna per Jonathan Rea (Honda HRC), ritiratosi a quattro giri dal termine.

Superbike Gp Donington Gara 1 Top Six:

1. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +0.165

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +6.711

4. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +11.668

5. Tom Bridewell (Ducati Advocates) +14.272

6. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +16.830