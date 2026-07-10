MotoGP | GP Germania Day 1, Martin: “Giornata di tanto lavoro”

Prosegue il percorso di crescita di Jorge Martin in sella all’Aprilia. Lo spagnolo ha archiviato il venerdì del Gran Premio di Germania con il decimo tempo nella FP1 e l’ottavo nella Practice, un risultato che gli ha permesso di conquistare l’accesso diretto alla Q2. Sul tracciato del Sachsenring, dove lo scorso anno non aveva mai guidato la RS-GP, il campione del mondo in carica ha dovuto prendere confidenza con la moto su un circuito particolare, ma ha evidenziato progressi costanti nel corso della giornata, trovando margini di miglioramento a ogni uscita in pista.

Dichiarazioni Jorge Martin Prove GP Germania Sachsenring MotoGP 2026

“È stata una giornata di tanto lavoro e siamo riusciti a entrare in Q2, che è sempre l’obiettivo. Non aver girato qui l’anno scorso con l’Aprilia è una difficoltà in più, ma siamo comunque riusciti a migliorare ad ogni run. Inoltre, avevamo novità da provare, quindi c’è stato anche del lavoro extra. Sabato cercheremo di fare un altro passo in avanti”

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