MotoGP | Vinales: “Non correrò in SBK e finirò la stagione in Top Class”

La stagione di Maverick Vinales con KTM sta attraversando una delle fasi più delicate e complesse della sua carriera recente. Il pilota spagnolo, da sempre figura imprevedibile e capace di improvvisi picchi di prestazione, si trova ora immerso in un momento di fragilità fisica e tensione mediatica che ha richiesto una presa di posizione netta.

Nelle ultime ore, Vinales ha scelto di intervenire direttamente, pubblicando un messaggio chiaro e senza filtri per respingere una serie di articoli e speculazioni che hanno iniziato a circolare attorno al suo stato di salute e al suo futuro professionale.

Secondo quanto dichiarato, Vinales ha trascorso la scorsa settimana presso l’APC Center, struttura specializzata nella valutazione e nel recupero fisico degli atleti. Qui, insieme ai tecnici e ai medici del centro, ha iniziato a ricostruire le cause profonde che stanno ostacolando il suo recupero. Non si tratta di un semplice calo di forma, ma di un problema più complesso, che richiede analisi, confronto e una strategia di intervento precisa. Vinales ha sottolineato come tutte le informazioni raccolte siano state immediatamente condivise con il suo team medico personale, in modo da verificare se le ipotesi emerse possano davvero rappresentare la chiave per invertire la rotta.

Parallelamente, il pilota ha voluto spegnere con decisione le voci che lo vorrebbero vicino a un passaggio in Superbike. Negli ultimi giorni, infatti, alcuni articoli hanno suggerito la possibilità di un suo approdo nel campionato delle derivate di serie, alimentando un clima di incertezza che Vinales ha definito “senza senso”. La sua risposta è stata diretta: non correrà in SBK, non sta valutando alcun cambio di categoria e non ha alcuna intenzione di abbandonare il progetto KTM prima della fine della stagione.

Anzi, Vinales ha ribadito con forza che porterà a termine l’anno come stabilito dal contratto, un messaggio che non solo chiude la porta a qualsiasi speculazione, ma riafferma anche la sua volontà di continuare a lavorare all’interno della struttura KTM per ritrovare competitività.

Il suo sfogo, però, non è solo una risposta alle voci di mercato: è anche un richiamo alla responsabilità mediatica. Vinales ha chiesto di “smettere di scrivere articoli stupidi”, evidenziando quanto la pressione esterna possa diventare un ostacolo ulteriore in una fase già complessa. Il messaggio è chiaro: serve rispetto, serve precisione, serve evitare di alimentare narrazioni che non hanno alcun fondamento.