MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Gran Bretagna 2026 a Silverstone

MotoGP Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026 – La MotoGP torna in pista dopo la pausa estiva per la 12esima tappa della stagione, il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma a Silverstone.

Come di consueto il 12esimo appuntamento stagionale (in programma domenica 09 agosto), sarà preceduto dalla Sprint Race in programma il giorno precedente alle ore 17:00 italiane. Occhi agli orari che cambiano rispetto al consueto.

La classifica piloti è serratissima, con cinque piloti in soli 24 punti di distacco. In testa c’è Jorge Martin (Aprilia Racing), che possiamo definire il pilota più costante anche se non sempre in lotta per la vittoria.

Segue uno straordinario Ai Ogura, che in sella all’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team è staccato di 14 lunghezze e che nelle ultime gare è sempre stato tra i protagonisti e che ad Assen ha vinto la sua prima gara in MotoGP.

I pilota giapponese è davanti ad un redivivo Marc Marquez che dopo i problemi di inizio stagione e l’ennesima operazione alla spalla, è tornato prepotentemente in lotta per il Titolo.

Il nove volte iridato è a soli 18 punti dalla vetta e precede il nostro Marco Bezzecchi, che dopo un grande inizio di stagione, ha pagato la squalifica di Brno (durante la Sprint, dopo una caduta, aveva spinto e colpito con uno schiaffo un Commissario impegnato nel recupero della sua moto, ndr) e le troppe cadute.

Quinta posizione per un altro pilota italiano, il romano Fabio Di Giannantonio, che dopo essere stato a lungo terzo in Campionato paga la caduta del Sachsenring. Il pilota del VR46 Racing Team è a 24 lunghezze dalla vetta.

Parlando ancora di piloti italiani, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), è a 65 punti da Martin. A Silverstone ha vinto nel 2022. Anche Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) ha già vinto sul tracciato britannico, mentre Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) cerca il primo “acuto” della stagione. Luca Marini (Honda HRC Castrol) rimane invece l’unico pilota ad essere sempre andato a punti.

Ricordiamo l’assenza dell’infortunato Fermin Aldeguer che sarà sostituito da Iker Lecuona in sella alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP, così come quella di Johann Zarco, che sarà sostituito ancora da Cal Crutchlow.

Meteo Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026

Come di consueto il meteo in Gran Bretagna sarà molto instabile, ma al momento non è prevista pioggia ma solo cielo parzialmente nuvoloso.

Info Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026

Il Gran Premio di Gran Bretagna è una tappa storica del Motomondiale, che fa parte del calendario dal 1977. Fino al 1986 si è sempre disputato sul circuito di Silverstone, poi nel 1987 venne trasferito sul circuito di Donington Park, per poi tornare nella sua casa originaria nel 2010, dopo che il circuito venne sottoposto a una approfondita ristrutturazione. L’attuale conformazione del circuito misura 5.2 Km, e conta 6 curve a sinistra e 9 a destra. Il primato di maggior numero di vittorie al Gran Premio di Gran Bretagna spetta a Valentino Rossi, che conta ben 7 successi, ma sul tracciato di Silverstone è salito sul gradino più alto del podio solo nel 2015. Nel 2018 nel 2020 la gara non è stata disputata, prima a causa del maltempo poi per il Covid-19. Nel 2024 Enea Bastianini è salito sul gradino più alto del podio nel davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia mentre lo scorso anno a vincere fu Marco Bezzecchi che aveva chiuso davanti a Johann Zarco e Marc Marquez.

Orari Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2026

Venerdì 07 agosto

Prove Libere 1 Moto3 11:00-11:35

Prove Libere 1 Moto2 11:50-12:30

Prove Libere 1 MotoGP 12:45-13:30

Prove Moto3 15:15-15:50

Prove Moto2 16:05-16:45

Prove MotoGP 17:00-18:00

Sabato 08 agosto

Prove Libere 2 Moto3 10:40-11:10

Prove Libere 2 Moto2 11:25-11:55

Prove Libere 2 MotoGP 12:10-12:40

Q1 MotoGP 12:50-13:05

Q2 MotoGP 13:15-13:30

Q1 Moto3 14:45-15:00

Q2 Moto3 15:10-15:25

Q1 Moto2 15:40-15:55

Q2 Moto2 16:05-16:20

Sprint Race MotoGP 17:00 (10 giri)

Domenica 09 agosto

Warm – Up MotoGP: 10:40-10:50

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (20 giri)

Gara Moto3: 15:30

Dove vedere il GP di Gran Bretagna a Silverstone

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato, mentre ci sarà la differita delle gare delle tre classi nella alla domenica (15:15 Moto2, 17:00 MotoGP, 18:30 Moto3).

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