MotoGP | Bezzecchi in pista a Misano con l’Aprilia RSV4

Marco Bezzecchi è tornato in pista a Misano dopo il violento incidente avuto l’11 luglio durante il GP di Germania. Il pilota riminese ha trascorso settimane lontano dalla pista per recuperare da una frattura alla clavicola sinistra, lesione per la quale è stato operato immediatamente.

Giovedì, dal reparto corse di Aprilia sono finalmente arrivate notizie incoraggianti che hanno riacceso l’ottimismo attorno al suo rientro.

Tre settimane dopo quella caduta, Bezzecchi ha completato quattro sessioni di allenamento sul tracciato di Misano, utilizzando una Aprilia RSV4 stradale. Il comunicato della squadra ha sottolineato come il pilota abbia mostrato una buona progressione fisica, riuscendo a mantenere un ritmo costante e a gestire senza particolari difficoltà la moto, nonostante la recente operazione.

Il percorso di recupero procede secondo le previsioni dei medici e dei preparatori atletici che lo seguono. La prossima tappa sarà Silverstone, dove Bezzecchi dovrà sottoporsi alla valutazione ufficiale da parte dell’équipe medica della MotoGP. Solo dopo quel controllo potrà ottenere l’idoneità necessaria per tornare in gara.

Se riceverà il via libera dal dottor Angel Charte, responsabile medico del Campionato, il pilota potrà schierarsi al via del Gran Premio di Gran Bretagna, in programma la prossima settimana. Sarebbe un ritorno significativo: Bezzecchi aveva dominato la prima parte della stagione, vincendo quattro dei primi sette appuntamenti e guidando la classifica iridata fino alla tappa di Assen.

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