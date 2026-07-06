MotoGP | Ufficiale, Di Giannantonio in KTM Factory dal 2027

Dopo l’annuncio di Alex Marquez in KTM e il saluto a Fabio Di Giannantonio da parte del VR46 Racing Team, arriva anche quello dell’ingaggio di “Diggia” da parte della casa austriaca.

Come recita il comunicato inviato dalla casa austriaca, “Fabio Di Giannantonio ha firmato un contratto pluriennale per correre con la KTM RC16 ufficiale del team Red Bull KTM Factory Racing nel 2027 e oltre.

“Diggia” è uno dei pochi piloti in griglia MotoGP ad aver conquistato vittorie in tutte e tre le categorie: Moto3, Moto2 e MotoGP. Nei suoi cinque anni finora nella classe regina, Fabio ha scalato le gerarchie e attualmente occupa una delle prime tre posizioni nella classifica del Campionato 2026.

Il talentuoso 27enne ha debuttato come pilota titolare nel Mondiale nel 2016 e ha chiuso da vice-campione Moto3 nel 2018. È poi passato in Moto2, salendo sul podio già nella sua prima stagione e conquistando una vittoria nel suo terzo anno nella categoria intermedia. Rookie in MotoGP nel 2022, si è adattato rapidamente nel 2023, ottenendo il suo primo podio in Australia e poi una memorabile prima vittoria in Qatar.

Il romano ha raccolto tre podi, inclusa una vittoria, nelle dieci gare disputate finora nel 2026 (oltre a quattro podi nelle Sprint) ed è pienamente in lotta per il titolo.”

Dichiarazioni Pit Beirer, Direttore KTM Motorsports Ingaggio Fabio Di Giannantonio

“Fabio ha chiaramente compiuto un passo avanti diventando uno dei piloti più costanti nelle posizioni di vertice in MotoGP. Non si può mettere in discussione la sua velocità e la sua dedizione nel dare sempre il massimo. È un grande uomo-squadra e una persona positiva, che sappiamo si integrerà facilmente nel nostro progetto Red Bull KTM Factory Racing. Durante le nostre conversazioni siamo rimasti colpiti dalla sua passione nel voler dare il massimo in pista e fuori, e crediamo che il prossimo capitolo insieme sarà emozionante e memorabile. Benvenuto Fabio.”

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