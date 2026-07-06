MotoGP | Il VR46 Racing Team “saluta” Fabio Di Giannantonio [VIDEO]
Il pilota romano passerà alla KTM dove affiancherà Alex Marquez
Fabio Di Giannantonio è il protagonista di un video diffuso sui canali social del VR46 Racing Team, squadra dove corre attualmente e che lascerà per salire in sella alla KTM Factory al fianco di Alex Marquez.
Il video è stato girato nel fine settimana del Gran Premio di Francia, quando il pilota romano ha definito l’accordo che lo porterà in KTM, dove vestirà i colori della squadra ufficiale per i prossimi due anni.
La separazione dalla squadra di Valentino Rossi ha trovato conferma definitiva lunedì mattina. Un video particolarmente significativo, girato sabato 9 maggio alle 9:40 come si può vedere all’inizio e girato nel camion della squadra nel paddock di Le Mans, in cui Di Giannantonio comunica ai membri del team la decisione di non proseguire insieme nel 2025.
Nel filmato si vede un Di Giannantonio visibilmente emozionato mentre ringrazia uno a uno i protagonisti della sua stagione: il direttore Alessio “Uccio” Salucci, il team manager Pablo Nieto, il coach Idalio Gaviria e il resto dello staff presente alla riunione.
Con il saluto al team di Tavullia ormai ufficializzato, l’annuncio del passaggio di Di Giannantonio alla struttura Factory KTM è atteso a breve.
Video Fabio Di Giannantonio lascia VR46 Racing Team
Some goodbyes say it all.
Grazie di cuore.#MotoGP #PertaminaEnduroVR46RacingTeam pic.twitter.com/DvYgjqMQJ7
— Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) July 6, 2026
The team announces that its journey with @FabioDiggia49 will come to an end at the conclusion of the 2026 MotoGP season.#MotoGP #PertaminaEnduroVR46RacingTeam pic.twitter.com/44QnQtmsUj
— Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) July 6, 2026
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