MotoGP | Ufficiale, David Alonso in Honda HRC

David Alonso correrà con la Honda MotoGP nel 2027, mancava solo l’ufficialità ed ora è arrivata anche quella. Di seguito il comunicato della casa giapponese sull’ingaggio dell’attuale pilota del Team Aspar Moto2 dove però non si specifica con quale Team correrà (potrebbe essere sia il Factory che LCR).

Honda Racing Corporation (HRC) conferma con soddisfazione la firma di David Alonso, che approda in MotoGP con un contratto pluriennale.

Il ventenne colombiano ha costruito una delle scalate più impressionanti nelle classi leggere degli ultimi anni: terzo da rookie in Moto3 nel 2023, poi dominatore assoluto della categoria l’anno successivo.

Attualmente al suo secondo anno in Moto2, Alonso ha conquistato la sua prima vittoria nella classe intermedia al Gran Premio d’Ungheria 2025 e occupa la quarta posizione nella corsa al titolo 2026.

Con un bottino complessivo di 20 vittorie, 30 podi e nove pole position tra Moto3 e Moto2, Alonso ha costantemente superato le aspettative. Debutterà sulla Honda MotoGP 2027 nel test post‑gara di Valencia.

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