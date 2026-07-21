MotoGP | Ufficiale, Fabio Quartararo in Honda HRC

Si va sempre più delineando il futuro delle squadre della MotoGP. La Honda dopo aver ufficializzato l’ingaggio di David Alonso, ha confermato anche quello di Fabio Quartararo, che lascia la Yamaha dopo otto stagioni. Ecco il comunicato della casa di Tokio.

Quartararo correrà con il Team Factory Honda proprio all’inizio dell’era 850cc, prevista dal 2027. Il pilota francese, oggi 27enne, è approdato nella classe regina nel 2019 dopo una serie di risultati da primato nel FIM CEV Moto3 e quattro stagioni competitive tra Moto3 e Moto2.

Da rookie si è imposto immediatamente: pole position alla quarta gara, sei pole complessive e sette podi nel suo anno d’esordio.

Nel 2021 ha conquistato il titolo mondiale MotoGP, chiudendo poi vicecampione nel 2022. Ad oggi Quartararo vanta 11 vittorie, 32 podi e 21 pole position nella classe regina.

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