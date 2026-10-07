MotoGP | GP Indonesia, Martin: “Campionato molto serrato”

Jorge Martin arriva in Indonesia dopo un bel weekend disputato a Motegi, dove ha conquistato la pole position siglando il nuovo record della pista, un terzo posto nella Sprint Race del sabato e il secondo posto nella gara lunga della domenica.

Nonostante questi risultati il pilota di San Sebastian de Los Reyes ha visto ridurre a soli 2 punti il vantaggio in classifica sul connazionale della Ducati Marc Marquez, con quest’ultimo vincitore sia al sabato che alla domenica.

La lotta è serratissima e il pilota dell’Aprilia sa che per rimanere in lotta sino al termine della stagione dovrà tirare fuori il meglio dalla sua RS-GP26. Come ha sottolineato a Motegi dopo una stagione disastrosa e piena di gravi infortuni come quella dello scorso anno, è già un privilegio essere in lotta per il Titolo.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Indonesia mandalika MotoGP 2026

“Lasciamo il Giappone, un circuito che in passato non era stato tra i migliori per Aprilia, con grande soddisfazione. Il team ha svolto un lavoro eccezionale e il doppio podio riflette ancora di più l’impegno di tutta la squadra. Ora andiamo in Indonesia, un circuito che mi ha sempre dato buone sensazioni. Tuttavia, il Campionato rimane molto serrato e dobbiamo continuare su questa strada, lavorando uniti e migliorando giorno dopo giorno. Ci vediamo a Mandalika!”

Le dichiarazioni di Martin riflettono perfettamente il momento che sta vivendo. Dopo una stagione 2025 segnata da numerosi problemi fisici e da infortuni che ne hanno pesantemente condizionato il rendimento, ritrovarsi oggi al comando della classifica generale rappresenta già una piccola vittoria personale. Tuttavia il pilota spagnolo sa bene che il lavoro non è ancora finito e che la lotta per il Titolo entrerà ora nella sua fase più delicata.

Il weekend di Motegi ha confermato ancora una volta la competitività dell’Aprilia RS-GP26. La pole position ottenuta con il nuovo record della pista e i due podi conquistati tra Sprint Race e gara lunga hanno permesso a Martin di raccogliere punti importanti, ma non sufficienti per arginare il ritorno di Marc Marquez. Il pilota Ducati, infatti, grazie alla doppia vittoria ottenuta in Giappone è riuscito a ridurre il distacco in classifica a soli due punti, riaprendo completamente la corsa iridata.

Mandalika si presenta quindi come uno snodo fondamentale della stagione. Il tracciato indonesiano è una pista che in passato ha spesso regalato buone sensazioni a Martin e che potrebbe esaltare le caratteristiche della moto di Noale. L’obiettivo sarà quello di mantenere la stessa competitività mostrata nelle ultime uscite, cercando di massimizzare il risultato in ogni sessione del fine settimana.

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