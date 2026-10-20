MotoGP protagonista al GP degli Stati Uniti di Formula 1 2026

La MotoGP porterà in pista le moto più veloci del mondo durante il Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 al Circuit of The Americas (COTA). Nella giornata di sabato, quattro prototipi della classe regina saranno protagonisti di una spettacolare dimostrazione ad alta velocità davanti al pubblico texano.

Capaci di superare i 360 km/h e di raggiungere angoli di piega oltre i 60 gradi, le MotoGP rappresentano il massimo livello delle competizioni motociclistiche. Per la prima volta nella storia, la categoria sarà presente all’interno di un weekend di Formula 1 attraverso un’esibizione in pista e una serie di attività dedicate ai tifosi, in un evento che complessivamente dovrebbe richiamare oltre 400.000 spettatori.

A scendere in pista sull’iconico tracciato di Austin saranno la leggenda della MotoGP Dani Pedrosa (KTM), il campione del mondo WorldSBK Nicolò Bulega (Ducati), destinato a debuttare in MotoGP nel 2027, oltre ai collaudatori Andrea Dovizioso (Yamaha) e Lorenzo Savadori (SuperFile Trackhouse MotoGP Team). Per gli appassionati della Formula 1 sarà un’occasione rara per vedere e ascoltare da vicino le MotoGP, mezzi in grado di superare i 130 decibel di potenza sonora.

L’esibizione è in programma sabato 24 ottobre dalle 11:40 alle 12:00 locali, con i piloti impegnati in alcuni giri lanciati prima dell’inizio della terza sessione di prove libere della Formula 1.

Con il Motomondiale impegnato nello stesso fine settimana in Australia, l’evento rappresenta un’opportunità unica per portare lo spettacolo della MotoGP in uno degli appuntamenti sportivi più importanti degli Stati Uniti e in uno dei weekend motoristici più seguiti al mondo.

Oltre all’azione in pista, la MotoGP allestirà una fan zone dedicata per tutta la durata del weekend, dove saranno esposte le quattro moto protagoniste della dimostrazione e dove i tifosi potranno vivere un’esperienza più ravvicinata con il campionato.

Team e piloti saranno presenti ad Austin da giovedì a domenica nell’ambito delle attività di promozione del Gran Premio delle Americhe 2027, in programma sempre al COTA dal 23 al 25 aprile.

Dani Pedrosa ha commentato: “È sempre speciale guidare una MotoGP al COTA, uno dei circuiti più iconici del mondo. Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 è un evento unico nel suo genere, capace di attirare un pubblico straordinario. Sarà l’occasione perfetta per mostrare ai tifosi cosa rende la MotoGP così emozionante. Velocità, rumore e prestazioni sono aspetti che vanno vissuti dal vivo e non vedo l’ora di condividerli con i fan di Austin.”

Anche Nicolò Bulega, attuale campione del mondo Superbike e futuro pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ha espresso entusiasmo per l’iniziativa: “Portare la MotoGP davanti a una platea così numerosa è una grande opportunità. L’atmosfera del COTA è sempre incredibile e guidare una MotoGP davanti a così tanti spettatori sarà qualcosa di speciale. Queste moto sono uniche e spero che i giri dimostrativi riescano a trasmettere tutta la spettacolarità del nostro sport. Vogliamo offrire un grande show e dare ai fan un assaggio di quello che li aspetterà quando tornerò qui con la MotoGP nel 2027.”

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