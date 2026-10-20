MotoGP | GP Australia, Bezzecchi ci crede: “Phillip Island speciale, dobbiamo essere competitivi e divertirci”

Marco Bezzecchi arriva a Phillip Island dopo la caduta del sabato e la splendida vittoria domenicale di Mandalika. Il pilota riminese arriva sull’isola australiana da terzo della classifica iridata e con 46 punti da recuperare al suo team-mate Jorge Martin.

Una missione molto difficile ma non impossibile, considerando che in palio ci sono ancora 185 punti. Ovviamente non è più ammesso sbagliare, ecco cosa ha detto il #72 della casa veneta.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Sono molto contento di andare a Phillip Island. È un vero peccato che sarà la nostra ultima volta lì, però sono davvero felice di tornare in sella. Non vedo l’ora, soprattutto dopo la bellissima domenica che abbiamo vissuto in

Indonesia. Come sempre, cercheremo di fare un buon lavoro insieme a tutta la squadra, essere competitivi e divertirci.”

Phillip Island rappresenta una pista molto particolare, caratterizzata da curve veloci, cambi di direzione impegnativi e condizioni meteo spesso imprevedibili, elementi che da sempre rendono il circuito australiano uno dei più apprezzati sia dai piloti che dagli appassionati.

Per Bezzecchi il successo ottenuto a Mandalika ha rappresentato una risposta importante dopo alcune gare complicate e gli ha permesso di mantenere vive le speranze iridate quando mancano ancora diversi appuntamenti al termine della stagione. Il distacco da Jorge Martin resta significativo, ma il bottino di punti ancora a disposizione lascia aperto qualsiasi scenario e obbliga tutti i protagonisti della corsa al titolo a mantenere altissimo il livello di attenzione.

L’obiettivo del riminese sarà quello di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite e continuare a raccogliere risultati pesanti sia nelle Sprint Race sia nelle gare domenicali. In una fase decisiva del campionato ogni errore può risultare determinante e la costanza potrebbe fare la differenza tanto quanto la velocità pura.

Bezzecchi cercherà quindi di sfruttare l’entusiasmo portato dalla vittoria indonesiana per ridurre ulteriormente il gap in classifica e presentarsi ai round conclusivi con concrete possibilità di giocarsi il campionato. La sfida appare complessa, ma il pilota della casa di Noale ha già dimostrato in più occasioni di saper esaltarsi nei momenti più delicati della stagione. Phillip Island sarà dunque un banco di prova fondamentale per capire se la rincorsa al vertice potrà continuare oppure se Martin riuscirà a consolidare ulteriormente la propria leadership nella classifica mondiale.

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