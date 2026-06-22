MotoGP | Pirelli completa a Brno il test delle gomme 2027, in pista anche i piloti titolari

Il futuro della MotoGP ha iniziato a prendere forma a Brno, dove Pirelli ha completato il primo vero test aperto anche ai piloti titolari in vista del 2027, anno in cui diventerà fornitore unico della classe regina. Una giornata che va oltre la semplice raccolta dati: è il primo confronto diretto tra le nuove gomme e la sensibilità dei protagonisti del Mondiale, chiamati a interpretare una MotoGP profondamente diversa, con motori 850 cc, aerodinamica rivista e l’abolizione dei dispositivi di ride-height.

Sul circuito ceco si sono ritrovati tutti e cinque i Costruttori, ciascuno con due moto: in alcuni casi prototipi delle future 850 cc, in altri le attuali MotoGP adattate per simulare la configurazione tecnica del 2027. In pista un parterre di altissimo livello: Marc Marquez e Fermín Aldeguer per Ducati, Marco Bezzecchi e Raul Fernández per Aprilia, Luca Marini e Joan Mir per Honda, Toprak Razgatlıoglu per Yamaha e Pedro Acosta per KTM, affiancati da collaudatori del calibro di Daniel Pedrosa, Pol Espargaró e Augusto Fernández. Un mix perfetto tra sensibilità da gara e continuità tecnica.

Il test si è svolto in condizioni meteo simili al weekend di gara, con programmi di lavoro differenziati tra le due moto per massimizzare la raccolta dati. Alcuni piloti hanno completato anche simulazioni Sprint e distanza gara, offrendo a Pirelli un quadro completo del comportamento delle nuove soluzioni.

Oggi, all’Autodrom Brno, Pirelli ha completato il test sui prototipi degli pneumatici MotoGP 2027, coinvolgendo per la prima volta anche i piloti titolari selezionati dalle squadre. Si tratta di una tappa importante nel percorso di sviluppo che porterà l’azienda al ruolo di fornitore unico della classe regina del FIM Road Racing World Championship a partire dal 2027. Le soluzioni sviluppate da Pirelli sono state testate da Marc Marquez e Fermin Aldeguer per Ducati, Marco Bezzecchi e Raul Fernández per Aprilia, Luca Marini e Joan Mir per Honda, Toprak Razgatlıoglu per Yamaha e Pedro Acosta per KTM, insieme ai collaudatori Daniel Pedrosa e Pol Espargaró per KTM e Augusto Fernandez per Yamaha.

La giornata di test – disputata con meteo per lo più soleggiato al mattino e più nuvoloso dal primo pomeriggio, con temperature dell’aria e dell’asfalto simili a quelle del weekend di gara – ha visto la partecipazione di tutti e cinque i Costruttori del Mondiale, ciascuno con due moto. In alcuni casi si trattava di prototipi delle future 850 cc, in altri delle moto attuali adattate per simulare la configurazione tecnica del 2027. Pirelli ha chiesto a ogni Costruttore di fornire almeno un pilota titolare, più uno o due collaudatori sulla seconda moto. Il programma di test, concordato in anticipo con i Costruttori e con IRTA, prevedeva piani di lavoro differenziati per le due moto, così da massimizzare la raccolta dati e permettere ai tecnici Pirelli e agli ingegneri delle Case di valutare in modo più efficace le soluzioni in sviluppo. La presenza dei piloti titolari ha permesso di integrare le informazioni raccolte nei test precedenti con feedback reali a livello MotoGP™, fornendo elementi utili alla definizione degli pneumatici destinati alla nuova generazione di moto.

Dichiarazioni Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto di Pirelli Test Brno MotoGP 2026

“Desidero ringraziare piloti e Costruttori per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati in un test così significativo nel nostro percorso verso la MotoGP 2027. I programmi erano impegnativi, con molte soluzioni da valutare, dopo un weekend di gara caratterizzato da temperature elevate e a pochi giorni dal prossimo Gran Premio. Dopo le sessioni private finora svolte solo con i collaudatori, a Brno abbiamo finalmente potuto raccogliere feedback utili sulle gomme 2027 per le future 850cc anche da alcuni piloti titolari.

Tutti i Costruttori hanno completato i programmi concordati, con piani di lavoro differenziati per le due moto per massimizzare la raccolta dati, e alcuni piloti hanno effettuato anche simulazioni di Sprint Race e di gara completa. La collaborazione con piloti e Costruttori continua a essere molto costruttiva e gli sviluppi stanno procedendo secondo i piani. I dati raccolti oggi, insieme a quelli dei prossimi test privati e delle sessioni di settembre dopo il GP d’Austria e del test di fine stagione a Valencia, saranno fondamentali per definire le caratteristiche finali della gamma 2027.”

Il test odierno è stato il primo di tre appuntamenti previsti durante la stagione con i piloti titolari. I prossimi si terranno il lunedì successivo al Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring di Spielberg e il martedì dopo l’ultimo Gran Premio della stagione a Valencia.

Il 2027 segnerà infatti un cambiamento importante per la MotoGP™, con la cilindrata che passerà dagli attuali 1000 cc a 850 cc e con altre modifiche significative in termini di aerodinamica e set-up, inclusa l’eliminazione dei dispositivi di ride-height anteriore e posteriore. In questo scenario, il lavoro congiunto tra Pirelli, piloti e Costruttori è e sarà cruciale per arrivare alla nuova era tecnica garantendo prestazioni, sicurezza e spettacolo all’altezza della classe regina del Mondiale.

4.2/5 - (18 votes)