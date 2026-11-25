Marco Bezzecchi dopo il bel weekend vissuto a Portimao dove ha vinto sia la Sprint Race che la gara “lunga” della domenica e dove aveva fatto segnare la pole position con tanto di record, si appresta a disputare l’ultima gara della stagione sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Il “Bez” proverà a finire la stagione con un bel risultato e poi penserà al 2027 visto che martedì tutti i piloti saranno in pista con i nuovi prototipi 850cc gommati Pirelli.

Per Bezzecchi, l’appuntamento di Valencia sarà anche da test significativo per valutare i passi avanti fatti durante l’intero campionato. Il centauro azzurro ha evidenziato un miglioramento continuo Gran Premio dopo Gran Premio, e le prestazioni registrate a Portimao certificano l’ottimo operato portato avanti con Aprilia.

All’interno del box l’atmosfera è distesa e l’obiettivo condiviso è terminare l’annata confermando l’ottimo stato di forma esibito negli ultimi round. Il tracciato spagnolo, grazie al suo layout tecnico e all’entusiasmo dei tifosi, darà modo di acquisire ulteriori informazioni utili e di affinare ancora di più l’intesa tra il pilota e la moto, giusto prima del drastico cambio di regolamento.

Subito dopo il traguardo, del resto, lo sguardo sarà rivolto esclusivamente al domani. La sessione di prove prevista per martedì offrirà una prima anticipazione reale della prossima MotoGP e tutti gli occhi saranno puntati su Bezzecchi, a cui spetterà il compito di dare riscontri fondamentali sulle reazioni dell’inedita RS-GP27. Di conseguenza, al di là del piazzamento in pista, sarà cruciale archiviare il fine settimana con un buon feedback da sfruttare nella fase di progettazione che guiderà Aprilia verso la nuova generazione delle 850cc.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Valencia MotoGP 2026

“Non vedo l’ora di tornare a Valencia. Sarà importante cercare di fare un bel weekend e di continuare con il lavoro fatto a Portimao, per cercare di concludere al meglio questa stagione insieme alla squadra. Poi si inizierà un nuovo capitolo subito da martedì, con la nuova Aprilia RS-GP27, quindi sono molto motivato per quello che ci aspetta.”

Il Circuito Ricardo Tormo, intitolato al primo valenciano a conquistare un titolo mondiale nella classe 50cc, è una pista da percorrere in senso antiorario, caratterizzata da curve strette alternate a brevi rettilinei dove si usano spesso le marce basse. Il tracciato si sviluppa su 4 km con cinque curve a destra, nove a sinistra e un rettilineo di 876 metri.

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