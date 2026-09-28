MotoGP | Vinales torna in pista a Motegi

Maverick Vinales tornerà in pista a Motegi, dove è in programma il 16esimo appuntamento della MotoGP 2026, il Gran Premio del Giappone, che si disputerà sul tracciato di Motegi.

A seguito di ulteriori controlli medici e test fisici svolti presso il Red Bull Athlete Performance Centre (APC), il #12 della KTM ha ottenuto il via libera per tornare alle competizioni. Il pilota spagnolo affiancherà nuovamente Enea Bastianini nel box Tech3 al Mobility Resort Motegi in occasione del 16° appuntamento del Mondiale MotoGP 2026.

Il ritorno in Giappone arriva dopo diverse gare saltate, durante le quali il collaudatore e pilota di riserva KTM Pol Espargaró lo ha sostituito a Silverstone, Aragon, Misano e in Austria. Nel frattempo, Vinales ha proseguito senza sosta il lavoro per recuperare la migliore condizione fisica, ottenendo ora il via libera per rientrare proprio all’inizio della fase extraeuropea della stagione.

Con il rientro di Vinales al fianco di Bastianini, Tech3 potrà nuovamente contare sulla propria formazione titolare completa mentre il campionato 2026 si avvia verso le battute conclusive.

Dichiarazioni Maverick Vinales Rientro GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Sono davvero felice di poter finalmente dire che tornerò a gareggiare. Gli ultimi mesi sono stati un percorso lungo e impegnativo, e ho lavorato duramente ogni giorno per arrivare a questo momento. Non sono ancora al 100%, ma sto seguendo la strada giusta e mi sento pronto a compiere questo passo. A Motegi l’obiettivo sarà crescere gradualmente, capire a che punto sono dal punto di vista fisico e ritrovare le sensazioni in sella alla moto. Voglio ringraziare in modo particolare tutto il personale del Red Bull APC e i miei medici per il lavoro svolto e il supporto ricevuto durante il recupero. Non vedo l’ora di tornare in pista e ricominciare a correre.”

Dichiarazioni Nicolas Goyon, Team Manager Rientro Maverick Vinales GP Giappone Motegi MotoGP 2026

“Siamo molto felici di confermare che Maverick tornerà con noi in Giappone. Fin dall’inizio di questo percorso, la nostra priorità è stata sostenerlo nel recupero e assicurarci che rientrasse soltanto quando fosse realmente pronto, senza forzare i tempi.Il percorso si è rivelato più lungo del previsto, ma Maverick ha lavorato con grande determinazione durante tutta la riabilitazione ed è fantastico vederlo finalmente pronto a tornare in griglia. Sappiamo che dopo un’assenza così lunga sarà necessario un periodo di adattamento, quindi lo supporteremo per tutto il weekend affinché possa ritrovare il ritmo passo dopo passo. Allo stesso tempo, siamo entusiasti di riavere l’intera formazione di piloti al completo e non vediamo l’ora di tornare a lavorare con Maverick a Motegi.”